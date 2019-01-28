CHP'de 24 saat geçmeden bir şok daha! İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç istifa etti!

CHP PM'de sabaha kadar devam eden belediye başkan adayları mesaisinde sıcak anlar yaşandı.

DHA'nın haberine göre, PM'de yer alan ve aynı zamanda TBMM Kamu İktisadi Komisyonu (KİT) üyesi olan CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın aday listesine tepi göstererek Parti Meclisi üyeliğinden istifa ettiği öğrenildi.

CANAN KAFTANCIOĞLU DA İSTİFA ETMİŞTİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, görevinden istifa ettiğini Twitter hesabından duyurmuştu.

İstifasını Twitter'dan duyuran Kaftancıoğlu, mesajında, "Daima pusulam olan CHP örgütüm; sizlerin inancı ve verdiği yetkiyle, bir şey olmak için değil, hep birlikte bir şey başarmak için yola çıktım. Ve bugünden itibaren il başkanınız olarak değil, partimin yılmaz, yorulmaz bir üyesi olarak İstanbul hayalimizi, hayata geçirmek için varım." ifadesini kullanmıştı.



