HABER

CHP'de 24 saat geçmeden bir şok daha! İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç istifa etti!

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.01.2019 04:33 | Son Güncelleme

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, İzmir'den gösterilecek kimi adaylara tepki göstererek, PM'deki görevinden istifa etti.

CHP'de 24 saat geçmeden bir şok daha! İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç istifa etti!

CHP PM'de sabaha kadar devam eden belediye başkan adayları mesaisinde sıcak anlar yaşandı.

DHA'nın haberine göre, PM'de yer alan ve aynı zamanda TBMM Kamu İktisadi Komisyonu (KİT) üyesi olan CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın aday listesine tepi göstererek Parti Meclisi üyeliğinden istifa ettiği öğrenildi.

10225573-728xauto

CANAN KAFTANCIOĞLU DA İSTİFA ETMİŞTİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, görevinden istifa ettiğini Twitter hesabından duyurmuştu.

İstifasını Twitter'dan duyuran Kaftancıoğlu, mesajında, "Daima pusulam olan CHP örgütüm; sizlerin inancı ve verdiği yetkiyle, bir şey olmak için değil, hep birlikte bir şey başarmak için yola çıktım. Ve bugünden itibaren il başkanınız olarak değil, partimin yılmaz, yorulmaz bir üyesi olarak İstanbul hayalimizi, hayata geçirmek için varım." ifadesini kullanmıştı.


İsyan ettiren görüntü! Hepsini tarladan almışlarİsyan ettiren görüntü! Hepsini tarladan almışlar
CHP'de sürpriz istifa! Sosyal medyadan duyurduCHP'de sürpriz istifa! Sosyal medyadan duyurdu
Erdoğan bu detayı ilk kez anlattı: Dün gece 10 kişiyi aradım...Erdoğan bu detayı ilk kez anlattı: Dün gece 10 kişiyi aradım...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP izmir sevda erdan kılıç

En Çok Okunan Haberler

Bu kadarına da pes! 'Yaşananlar hepimizi çok üzdü'

Bu kadarına da pes! 'Yaşananlar hepimizi çok üzdü'

Bahçeli'den Yılmaz Özdil'e çok sert tepki: 1881 adet kitap satanlar...

Bahçeli'den Yılmaz Özdil'e çok sert tepki: 1881 adet kitap satanlar...

Atatürk sorusuna joker kullanınca...

Atatürk sorusuna joker kullanınca...

CHP'de sürpriz istifa! Sosyal medyadan duyurdu

CHP'de sürpriz istifa! Sosyal medyadan duyurdu

Ozan Kabak ilk maçında dağıldı!

Ozan Kabak ilk maçında dağıldı!

Erdoğan bu detayı ilk kez anlattı: Dün gece 10 kişiyi aradım...

Erdoğan bu detayı ilk kez anlattı: Dün gece 10 kişiyi aradım...

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Cumhurbaşkanlığı'na koruma ordusu! Resmen kuruldu

Cumhurbaşkanlığı'na koruma ordusu! Resmen kuruldu

Erdoğan sanatçıdan bir parça daha istedi

Erdoğan sanatçıdan bir parça daha istedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu istifa etti

CHP'de sürpriz istifa! Sosyal medyadan duyurdu

Erdoğan bu detayı ilk kez anlattı: Dün gece 10 kişiyi aradım...

Erdoğan bu detayı ilk kez anlattı: Dün gece 10 kişiyi aradım...

Erdoğan: Antalya'da 100 milyon TL zarar tahmin ediliyor

Erdoğan: Antalya'da 100 milyon TL zarar tahmin ediliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kuzey Irak'taki saldırıya ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kuzey Irak açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan dolar açıklaması

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.