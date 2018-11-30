CHP'de aday listesi şekilleniyor! İşte dikkat çeken isimler

CHP Parti Meclisi (PM), belediye başkan adaylarının bir bölümünü daha belirlemek üzere 6 Aralık Perşembe Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanıyor. Parti Meclisi toplantısı öncesi aday isimleri ve yerleriyle ilgili sürpriz gelişmeler kulisleri hareketlendirdi.

İSTANBUL'UN İLÇELERİNDE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

T24'ten Hülya Karabağlı'nın haberine göre; CHP’de İstanbul Büyükşehir adaylıklarını açıklayan isimlerle ilgili kulislerde çok sayıda iddia dile getiriliyor. Kılıçdaroğlu’nun bir röportajında söz ettiği İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal Sultanbeyli, CHP Genel Sekreteri M. Akif Hamzaçebi Beykoz, Gürsel Tekin’in de Esenyurt’a kaydırılabileceğinden söz ediliyor.

İstanbul’da CHP’nin sürpriz bir aday çıkarabileceği konuşuluyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığında da adı dolaşan gazeteci Levent Gültekin’in Beyoğlu ya da Üsküdar’dan aday gösterilebileceği kaydediliyor.

Öte yandan İyi Parti ile görüşmelerin sonuçları netleşmeden İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarının açıklanması ihtimalinin zayıf olduğu belirtiliyor.