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CHP'de aday listesi şekilleniyor! İşte dikkat çeken isimler

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.11.2018 00:12 | Son Güncelleme

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler öncesinde AK Parti aday belirleme süreci tamamlanırken, CHP'de ise yeni adaylar 6 Aralık'taki Parti Meclisi sonrasında açıklanacak. Açıklanacak isimlerin bazıları ise şimdiden konuşulmaya başlandı. İyi Parti ile uzlaşı sağlanırsa Mansur Yavaş, seçim çalışmalarına Dikmen sırtlarından start verecek. İzmir için ise Tuncay Özkan'ın adı geçiyor.

CHP'de aday listesi şekilleniyor! İşte dikkat çeken isimler

CHP Parti Meclisi (PM), belediye başkan adaylarının bir bölümünü daha belirlemek üzere 6 Aralık Perşembe Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanıyor. Parti Meclisi toplantısı öncesi aday isimleri ve yerleriyle ilgili sürpriz gelişmeler kulisleri hareketlendirdi.

İSTANBUL'UN İLÇELERİNDE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

T24'ten Hülya Karabağlı'nın haberine göre; CHP’de İstanbul Büyükşehir adaylıklarını açıklayan isimlerle ilgili kulislerde çok sayıda iddia dile getiriliyor. Kılıçdaroğlu’nun bir röportajında söz ettiği İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal Sultanbeyli, CHP Genel Sekreteri M. Akif Hamzaçebi Beykoz, Gürsel Tekin’in de Esenyurt’a kaydırılabileceğinden söz ediliyor.

İstanbul’da CHP’nin sürpriz bir aday çıkarabileceği konuşuluyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığında da adı dolaşan gazeteci Levent Gültekin’in Beyoğlu ya da Üsküdar’dan aday gösterilebileceği kaydediliyor.

Öte yandan İyi Parti ile görüşmelerin sonuçları netleşmeden İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarının açıklanması ihtimalinin zayıf olduğu belirtiliyor.

KILIÇDAROĞLU, ANKARA İÇİN MANSUR YAVAŞ'A DAHA YAKIN

Ankara’da, Mansur Yavaş’ın adı hâlâ gündemden düşmüş değil ancak tek seçenek gibi de görünmüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun olumlu baktığı bilinen Yavaş’ın çatı aday olarak kabul edilmesi durumunda Mustafa Kemal Atatürk’ün 27 Aralık 1919’da Dikmen sırtlarından girdiği yerde bulunan Seymenler Parkı’nda Seymen Alayı ve atlılarla karşılanarak adaylığı ilan edeceği de gelen kulis bilgileri arasında.

Ankara’nın metropol ilçelerinde ise isimler netleşmeye başlamış durumda. Etimesgut’ta CHP milletvekili adayı da olan Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu olan Murat Kavuncu, avukat Selahattin Emre Mamak, Keçiören’de ise avukat İlker Çelik veya Dr. Ramazan Aydın’ın aday olarak gösterilmesi bekleniyor. Gölbaşı’nda Bülent Elikesik, Bala’da ise Hacı Öztürk’ün CHP adayı olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İZMİR'DE KIRAN KIRANA YARIŞ

İzmir’de kıran kırana bir yarışa dikkat çekiliyor. Aday bolluğunun yaşandığı İzmir’de genel başkan yardımcısı Tuncay Özkan, Tunç Soyer isimleri önde görünüyor. Özkan’ın milletvekili olmasının sıkıntı olabileceği de vurgulanıyor.

Antalya’da ise Muhittin Böcek’in gündemden düştüğü ibrenin milletvekili Çetin Osman Budak ve Ümit Uysal’a dönebileceği ifade ediliyor. Ancak, Antalya konusunda son karar İyi Parti ittifakıyla şekillenecek.

Doğuda ise Ardahan’da eski milletvekili ve türkücü Faruk Demir güçlü bir aday olarak görünüyor. Kars’ta ise Naif Alibeyoğlu veya Barış Yarkadaş isimleri öne çıkmış durumda. Tunceli’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun kararı bekleniyor.

CHP 24 Ekim'de 105, 14 Kasım'da ise 147 belediye başkan adayını belirlemişti. 6 Aralık toplantısında 300'e yakın belediye başkan adayının ismi ile bazı büyükşehir ve il belediye başkanlarının açıklanması bekleniyor.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Antalya ya kesinlikle ümit uysal Antalya Antalya olalı böyle başkan görmedi. Taraflı tarafsız oylar ümit başkana akacak eğer aday gösterilirse
Kulis haberi doğru ise konuşulan isimler çok isabetli ve doğru olur.
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