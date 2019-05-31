CHP de avukatlara yeşil pasaport verilmesini istedi

Kanun teklifi sahiplerinden CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün açıkladığı Yargı Reformu Stratejisi Belgesi'nde önemli konulardan birisinin de avukatlara hususi damgalı (yeşil) pasaport verilmesi olduğunu belirtti.

Kılıç, kendisinin de bu konuyla ilgili 3 Ağustos 2018'de TBMM Başkanlığına kanun teklifi sunduğunu söyledi.

Pasaport Kanunu'nda hususi damgalı (yeşil) pasaport alacakların belirlendiğine işaret eden Kılıç, "Bu madde ile yeşil pasaport alabilecekler, TBMM eski üyeleri ve eski bakanlar olarak belirtilmiş, bunların yanında birinci, ikinci ve üçüncü kadrolarda bulunanlar veya kadrolar karşılık göstermek ya da emekli sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan devlet memurları ve diğer kamu görevlileri de bu haktan yararlandırılmıştır." dedi.

Kılıç, geçen yıl yapılan değişiklikle eski bakanlar ve milletvekillerine sürekli diplomatik pasaport hakkı getirildiğini anımsatarak, kanun kapsamında bulunan hak sahiplerinin belirlenmesinde yaptıkları görevler, taşıdıkları vasıflar, kamu görevinin yanında hizmetin süresinin de esas alındığını kaydetti.

Kılıç, ancak demokrasilerin temel ilkeleri arasında sayılan yargı faaliyetinin kurucu unsuru olan ve hukuken "Avukatlık kamu hizmetidir ve serbest bir meslektir" ibaresiyle tanımlanan avukatlık mesleğinin kamu görevi kapsamı dışında tutulmasının hiçbir mantıklı gerekçesinin bulunmadığını ifade etti.