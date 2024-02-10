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  4. CHP’de ayrılık! ‘5 aydır partiden kimse buraya gelmedi’ dedi: Hakkari il başkanı görevinden istifa etti

CHP’de ayrılık! ‘5 aydır partiden kimse buraya gelmedi’ dedi: Hakkari il başkanı görevinden istifa etti

10.02.2024 16:15 | Son Güncelleme:
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CHP Hakkari il Başkanı Nazım Demir, Kasım 2019’dan bu yana yürüttüğü görevinden, “5 aylık süreçte ne parti meclisinden ne de milletvekillerimizden bölgemize herhangi bir ziyaret gerçekleşmedi, yalnızlaştırdığımızı düşünüyoruz” diyerek istifa etti.

CHP’de ayrılık! ‘5 aydır partiden kimse buraya gelmedi’ dedi: Hakkari il başkanı görevinden istifa etti

CHP Hakkari il Başkanı Nazım Demir, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Demir yaptığı açıklamada 5 aylık süreçte partisinden ne bir milletvekilinin nede bir parti meclisinin bölgeye gelmediğini belirterek şunları kaydetti:

"CHP Hakkari il Başkanlığı görevini 2019 Kasım ayında devraldım. Üye sayımız 350'lerdeyken 2 bin 700'lere taşıdık. Üyesi olmayan mahalle, köy bırakmadık. Oy sayımızı da aynı şekilde bin 500'lerden 11 bine taşıdık. 2023 cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 72 oy oranıyla Türkiye genelindeki oy artışında ilk 3’te yer aldık. 2023 genel seçimleri akabinde bir kurultay süreci yaşadık. Değişim vaadiyle gelen yönetimin bölgemize olan bakış açısı ve politika yetersizliği nedeniyle partimizi daha ileride taşımamıza imkan vermiyor.”

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“5 aylık süreçte ne parti meclisinden ne de milletvekillerimizden bölgemize herhangi bir ziyaret gerçekleşmedi, yalnızlaştırdığımızı düşünüyoruz. Partimizi daha ileriye taşıyamayacağımızdan dolayı CHP Hakkari İl Başkanlığından istifa ediyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)

Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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