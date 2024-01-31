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  4. CHP'de 'Bodrum' tartışması: Ahmet Aras için çarpıcı iddia! "Kendi adamını aday yaptırmaya çalışıyor"

CHP'de 'Bodrum' tartışması: Ahmet Aras için çarpıcı iddia! "Kendi adamını aday yaptırmaya çalışıyor"

31.01.2024 16:51 | Son Güncelleme:
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CHP'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösterdiği Ahmet Aras için dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Aras'ın kendine yakın bir ismi de Bodrum'a aday yapmaya çalıştığı öne sürüldü. Bodrum aday adaylarından Özay Kartal ise tepkisini "Bodrum halkı bu dayatmayı kabul etmeyecektir" sözleriyle dile getirdi.

CHP'de 'Bodrum' tartışması: Ahmet Aras için çarpıcı iddia! "Kendi adamını aday yaptırmaya çalışıyor"

CHP'de aday belirleme süreci sancılı geçmeye devam ediyor. Son olarak ise Bodrum Belediye Başkanı adayının belirlenmesi sürecinde tartışmalar doğdu.

Muğla Büyükşehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday gösterilen Ahmet Aras’ın, Bodrum için de kendisine yakın olduğu öne sürülen Tamer Mandalinci isimli kişiyi aday yapmaya çalıştığı iddia edildi.

Aras'ın ayrıca Mandalinci’nin kabul edilmemesi durumunda başka isimleri dayatmaya çalışacağı, "mutlaka bir adamını Bodrum’a aday yaptıracağını" yakın çevresiyle paylaştığı iddiası ortaya atıldı.

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‘BODRUM MEYDANINDA DAVULLU ZURNALI KUTLAMA PARTİNİN RUHUNA YAKIŞMIYOR’

CHP Bodrum Belediye Başkan aday adayları arasındaki Özay Kartal da yaşananlar hakkında sessiz kalmadı. Kartal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Can Atalay’ın vekilliğinin sonlandırıldığı gün, anayasal sistemimize açık bir darbe yapıldığı gün, Bodrum meydanında davullu zurnalı adaylık kutlaması yapılmasını aday adayı olduğum partinin ruhuna yakıştıramadığımı ve tasvip etmediğimi gezi şehitlerine karşı duyduğum vicdani sorumluluk gereği Bodrum halkına duyururum” dedi.

"BODRUM HALKI BU DAYATMAYI KABUL ETMEYECEKTİR"

Kartal yaptığı bir başka paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı:

“CHP’nin 23 aday adayı dışındaki bir ismin Bodrum Belediye Başkanlığı’na atanmasının, CHP’nin ne kuruluş felsefesine ne ilkelerine ne de demokrasinin en temel kaidelerine uygun bir yöntem olmayacağını bildirmek isterim. Bodrum halkı bu dayatmayı kabul etmeyecektir. Partimize başvurusunu yapmış ve yaklaşık 2 aydır Bodrum kamuoyu önünde kendini ve projelerini anlatan aday adaylarından birini ya da ön seçimle belirleyeceği bir adayı Bodrum halkının huzuruna aday olarak çıkarılacağına inanmak istiyorum.” Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Bodrum CHP
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