CHP'de Hatay tartışmaları devam ediyor! Özel: Düşündük taşındık gecenin 3'ünde karar verdik

31 Mart'ta neredeyse bir aya kaldı. Partiler listelerini YSK'ya iletti. Bazı adaylıklar tartışma konusu olurken bunlar içinde en çok tartışılanı Hatay oldu. Mevcut Başkan Lütfü Savaş tekrar aday gösterildi ancak tartışmalar bitmedi. Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan Özel Hatay adayı belirlenirken Genel Merkez'de yaşananları anlattı.

Özel şu ifadeleri kullandı;

Son gün örgüt dedi ki Lütfü Savaş, eski vekiller, yeni vekiller dedi ki; Lütfü Savaş. Lütfü Bey de yaptığı çalışmalardan hem de kendi taahhüdü "1 Nisan'da ben bu Hatay'ı AK Parti'ye bırakmayacağım, kazanacağım"... Düşündük, taşındık, gecenin 03:00'ünde verdiğimiz karar Lütfü Savaş ile devam etme yönünde oldu. Ben bu kararın bu kadar ince eleyip sık dokunarak alınmasını kötü süreç yönetimi olarak görmüyorum.

"HATAY'I AK PARTİ Mİ ALSIN?"

Hatay'ın kaderi, Hatay'ın muhalif seçmenlerinin elinde. AK Parti'yle CHP kafa kafaya yarışıyor. 10 puan muhalif partilerde oy var, 20'ye yakın da kararsız veya protesto seçmen var. Bu seçmen, seçimin kaderini belirleyecek.

Lütfü Savaş'ı aday yapmayayım da Hatay'ı AK Parti mi alsın? Lütfü Savaş kazanıyor seçimi. Hatay'da kazanmak ve Hatay'ı AK Parti'ye teslim etmemek için yaptım.









