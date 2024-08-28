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  4. CHP’de Mansur Yavaş iddiası! Cumhurbaşkanı yardımcısı mı olacak? Açıklama geldi…

CHP’de Mansur Yavaş iddiası! Cumhurbaşkanı yardımcısı mı olacak? Açıklama geldi…

Taner Şahin Taner Şahin Mynet Haber Müdürü
28.08.2024 08:01
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CHP ile ilgili cumhurbaşkanı adaylığı iddialarına her geçen gün bir yenisi eklenirken son kulis bilgisi Mansur Yavaş hakkında olmuştu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, gazeteci Şaban Sevinç tarafından ortaya atılan "Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak" iddialarına yanıt verdi. "Partiyi karıştırmak için ellerinden geleni yapıyorlar" diyen Yavaş, "Başka diyecek bir şey yok" ifadelerini kullandı.

CHP’de Mansur Yavaş iddiası! Cumhurbaşkanı yardımcısı mı olacak? Açıklama geldi…

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı, Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bir kadın adayın da Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı iddiaları siyasetin gündemine oturdu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise, gazeteci Şaban Sevinç'in iddialarına yanıt verdi.

Halk TV'den İsmail Saymaz'a konuşan Mansur Yavaş iddiaları yalanladı ve "Bizim böyle bir şeyden bilgimiz yok, Herhalde bilgimiz olması gerekir değil mi? Partinin kuralları, genel başkanın açıklamaları belli" dedi.

'PARTİYİ KARIŞTIRMAK İÇİN ELLERİNDEN GELENİ YAPIYORLAR'

Şaban Sevinç'in 'partiyi karıştırdığını' öne süren Mansur Yavaş şunları söyledi:

"Kimmiş bu beş kişi; açıklamaları lazım. Beş kişi mi karar veriyor? CHP yüzyılı aşmış bir parti... Nasıl karar alacağı belli! Kuralları belli. Şaban (Şaban Sevinç) herhalde bir görev üstlendi kendi kendine. Partiyi karıştırmak için elinden geleni yapıyor. Öyle anlaşılıyor. Başka diyecek bir şey yok."

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TÜZÜK KURULTAYINA KATILACAK MI?

Tüzük Kurultayı'na katılıp katılmayacağı sorusuna cevap veren ABB Başkanı, "Katılacağım ama izleyeceğim. Şu anda parti ne karar alırsa ona uyacağız" dedi. Kurultaya bir öneri sunmayacağını belirten Yavaş, "Belediye başkanı olarak böyle bir görevimiz de yok bizim. Parti kurulları kendileri yapacaklar" diye konuştu.

'HERKESİN BİRBİRİYLE GÖRÜŞMESİ LAZIM'

Geçtiğimiz hafta İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşmesi hatırlatılan Yavaş, "Herkesin birbiriyle görüşmesi lazım. Basın üzerinden görüşmek tabii ki partiye zarar vermekten başka bir yere gitmez. Diyalogun sürmesi lazım."

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