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  4. Mansur Yavaş'tan 8 isme çağrı! "Kabul etmeyenlerin hepsi gitti" diyerek seslendi, rahatsız olduğu konuyu açıkladı

Mansur Yavaş'tan 8 isme çağrı! "Kabul etmeyenlerin hepsi gitti" diyerek seslendi, rahatsız olduğu konuyu açıkladı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
03.04.2024 09:08
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı (ABB) rekor bir oyla yeniden kazanan Mansur Yavaş, bu sonucu beklediğini belirterek, "Bazı anketlerde yüzde 65 çıktığını da duyuyorduk" dedi. Gözüne rantı kestirenlerin artık ABB’ye gelmediklerini ve gelemeyeceklerini söyleyen Yavaş, "Kaybettiğimiz sekiz ilçe belediye başkanına çağrıda bulunuyorum. Yapmazsanız da siz bilirsiniz. Ben daha önce teklifi yaptım, kabul etmediler. Etmeyenlerin hepsi gitti" dedi.

Mansur Yavaş'tan 8 isme çağrı! "Kabul etmeyenlerin hepsi gitti" diyerek seslendi, rahatsız olduğu konuyu açıkladı

31 Mart akşamı seçim sonuçlarına göre; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) rekor bir oyla yeniden seçildi. Rakibi AK Partili Turgut Altınok'a iki kat fark atan Yavaş, bu sonucu beklediğini söyledi. "Bazı anketlerde yüzde 65 çıktığını da duyuyorduk" diyen Yavaş, önümüzdeki süreçle ilgili de önemli mesajlar verdi. "Kazandığımız belediyelerde işbirliği daha güçlü olacak. Sorunları hızla çözeceğiz" ifadelerini kullanan Yavaş, 8 isme de çağrıda bulundu.

Cumhuriyet'in sorularını yanıtlayan Yavaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"KAYBEDİLENLERİ KAZANABİLİRDİK

  • Eylül-ekim aylarında yaptırdığımız anketlerde yüzde 61 çıktı. Bazı anketlerde 65 çıktı. Zaten ilçe anketleri de yaptırdım. Tabii arkadaşları ikna etmek zor oldu. Hemen hepsinde yüzde 50’nin üzerinde çıkıyordum. İkna ettiklerimizi kazandık, ikna edemediklerimizi kaybettik. Aslında kaybedilenlerin hepsi kazanılabilirdi.

"RANT GEÇMEDİ GEÇMEYECEK"

  • Eskiden paftaları yere serip, hangi imar uygulaması nereden ne kadar rant çıkarırım… Bu dönem rant geçmedi buradan. Şimdi de geçmeyecek. Zaten yapacaklar bize gelmiyor. Çünkü bunu yapacaklar imar planı yapan kuruluşlar var oralardan hallediyor.Geçen 25 yılda yapılandan daha fazla yeşil alan yaptık. Atatürk Orman Çiftliği’nde evcil hayvanlar parkı yaza bitiyor, açacağız. Yaptıklarımızın hiçbirinde ticari bir iş yok, bu çok önemli. İnsanlar fark etmiyor, parası olan belki para harcamak istiyor ama olmayan da çocuğunun gözünü kapatıyor. Bu park falan değil, ticari kuruluş gezisi, AVM gezisinden farkı yok geçmiş dönemden kalan bazı parkların… Uzun dönemli de kiraya verilmiş. Bizde böyle bir anlayış yok. Bizim parkımızda çayla sudan başka bir şey yok. Herkes gelecek piknik yapar gibi vakit geçirecek.

AA-20240331-34150768-34150767-ABB_BASKANI_YAVAS_BELEDIYE_BINASININ_ONUNDE_HALKA_HITAP_ETTI

"8 İLÇE BELEDİYE BAŞKANINA ÇAĞRIDA BULUNUYORUM"

  • Daha süratli hareket edebileceğimize inanıyorum. Başkanların tutumu sanki büyükşehir düşman kuvvet, böyle baktılar. Gelen yazılarda tavırlar böyleydi. Kaybettiğimiz sekiz ilçe belediye başkanına çağrıda bulunuyorum: Belediye meclisinde de aynı şeyi söyleyeceğim. El ele tutuşalım, eksikleri beraber giderelim. Yapmazsanız da siz bilirsiniz. Ben daha önce teklifi yaptım, kabul etmediler. Etmeyenlerin hepsi gitti. Onlara söylemiştim, sizi halka şikâyet edeceğim diye, elimden tutmadı diye. Onun da karşılığı oldu açıkçası.

AA-20240331-34152290-34152281-CHP_GENEL_BASKANI_OZEL_GENEL_MERKEZDE_PARTILILERE_HITAP_ETTI

"RAHATSIZ OLUYORUM"

  • Kendi açımızdan baktığımda plaket verilmesine hasta oluyorum, rahatsız oluyorum. Makam aracı kullanmıyorum, kendimin abartılmasına kızıyorum. Abartma... Biz bir memuruz, böyle görün. Böyle görmezse sizden bir şey isteyemez, mahallesine, semtine... Halbuki, para benim, bu parayla şunu yap demesini istiyorum. Bu kültürü geliştirmeye çalışıyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ankara Seçim 2024
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