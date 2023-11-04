CHP’de tarihi kurultay! Kemal Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi? Yeni genel başkan kim olacak?

CHP’de kurultay günü geldi. Yeni genel başkan kim olacak? Kemal Kılıçdaroğlu koltuğunu kaybedecek mi? CHP seçmeninin beklediği sorular bugün yanıtını bulacak. Bugüne kadar 7 genel başkanın görev yaptığı CHP'de 1368 kurultay delegesi, yeni genel başkanı belirlemek için yarın sandık başına gidecek. Kurultayda, Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Örsan Öymen, İlhan Cihaner ve Ünal Karahasan yarışacak.

CHP'nin bugün ve pazar günü yapılacak büyük kurultayı için geri sayım başladı.

yaşını kutlayan CHP'de bugüne kadar 19'u olağanüstü olmak üzere 56 kurultay gerçekleştirildi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ise "İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" sloganı ile 4-5 Kasım'da Ankara Spor Salonu'nda yapılacak.

Divan başkanlığını Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı kurultayda 13 yıldır genel başkanlık görevini sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu ile Manisa Milletvekili Özgür Özel yarışacak.

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Kurultayda 1368 kurultay delegesi, yeni genel başkanı ve PM üyelerini belirleyecek.

CHP Genel Başkanlığına aday olabilmek için 65, Parti Meclisi üyeliğine aday olabilmek için ise 10 delegenin imzası gerekecek.

Kurultay öncesi her iki adayın da delegelerin desteğini almak için attıkları adımlar dikkati çekiyor.

Bu kapsamda Özgür Özel, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile görüştü.

Çelik, 185 İstanbul delegesinin Özel'i destekleyeceğini açıkladı.

Dün de CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol önderliğinde 55 il başkanı, kurultay delegelerini temsilen Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerini deklarasyon yayımlayarak duyurdu.

Özgür Özel'in kendisine destek için il başkanlarıyla görüşmelerini sürdürdüğü belirtilirken Kılıçdaroğlu'nun ise bugün Ankara'da bulunan kurultay delegeleriyle yemekte bir araya gelmesi bekleniyor.

PM VE YDK ÜYELERİ DE BELİRLENECEK

"İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" sloganı ile yapılacak 38. Olağan Kurultay'da genel başkanın yanı sıra Parti Meclisi (PM) ile Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri de belirlenecek.

Kurultayda adaylar arasında uzlaşma sağlanması durumunda PM seçimlerinin "blok liste" ve "fermuar" yöntemiyle gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Blok listede uzlaşma olmaması durumunda her aday "anahtar listesi"ni açıklayarak çarşaf listeden kendisine yakın isimlerin PM'ye girmesini sağlamaya çalışacak.

CHP'de 60 kişilik PM, kurultay sonrası en yetkili kurul olarak görev yapıyor.

MYK üyeleri, PM içinden atanırken milletvekili ve belediye başkanları listeleri de yine PM tarafından onaylanıyor.

ADAYLAR KURULTAY ÖNCESİ SON MESAJLARINI VERDİ

CHP’de bugün başlayan kurultayda genel başkanlık için yarışacak Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Örsan Öymen ve İlhan Cihaner’in ortak mesajı kurultayın demokrasi şenliğine dönüşmesi yönünde.

Kemal Kılıçdaroğlu: Güzel ve keyifli bir kurultay yapacağız, barış içinde bir kurultay yapacağız, birlikte bayram havası içinde bir kurultay yapacağız.

Özgür Özel: Kürte, Türke, Aleviye, Sünniye, sağcıya, solcuya, yoksula ve güvencesiz çalışana dokunacak bir siyaset vaat ediyorum. Bir süredir partimizin izlediği mahcup ve edilgen siyasete karşı, cesur ve kararlı bir siyaset öneriyorum. Sokaktan kaçan değil, sokağı ve meydanı örgütleyen bir CHP vaat ediyorum.

Örsan Öymen: Kurultay delegelerine çağrı yapıyorum: Birbirinden fazla bir farkı olmayan 2 adaylı kurultay tasarımına ve mühendisliğine ve bu despotik uygulamalara ve sizin özgür iradenizi baskı altına almaya çalışan güç odaklarına isyan edin, kurultay gününden önce imzalarınızla tüm aday adaylarının adaylaşmasını sağlayın, demokratik bir kurultayın gerçekleşmesinin yolunu açın; hep birlikte bir tarih yazalım.

İlhan Cihaner: İki adayın yarıştığını delegelerin hafızasına kazıyarak diğerlerini yok saymaya çalışıyorlar. Hem genel merkezcilerin hem değişimcilerin partiyi bugüne getiren pratiklerinden kopmadıklarını görüyoruz. Onun için mutlaka bu iki yapı dışındaki bakış açıları kurultaya yansımalı.





