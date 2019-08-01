HABER

CHP'den belediye başkanları için kanun teklifi

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.08.2019 12:14 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel, "belediye başkanlarına yönetim kurullarında aldıkları görevler nedeniyle herhangi bir ödeme yapılmaması ve akrabalarının belediye şirketleri ile istisnai memuriyet kadrolarına atanamamasını" öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

CHP'den belediye başkanları için kanun teklifi

Belediye Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, belediyenin ortak olduğu şirketlerde yönetim kurulu başkanı veya üyesi olması ya da yönetici niteliğinde başka bir görev alması halinde belediye başkanına bu görevi dolayısıyla her ne adla olursa olsun herhangi bir ödeme yapılamayacak.

Ayrıca belediye başkanının eşi ile birinci ve ikinci derece kan ve kayın hısımları ve bunların eşleri belediyede, bağlı kuruluşlarında ve belediyenin ortak olduğu şirketlerde yönetici olarak görevlendirilemeyecek, istisnai memuriyet kadrolarına atanamayacak, yönetim kurulu başkanı ve üyesi olamayacak.

Teklifin gerekçesinde milyonlarca gencin kamu kurumlarında çalışabilmek için sınavlarda ter döküp atama beklerken siyasetçi ve üst düzey bürokrat yakınlarının istisnai kadrolara yapılan atamalarla memuriyet kadrolarına geçirildiği belirtildi.

Kamu yönetiminin tüm alanlarının "akraba kayırma" olarak tanımlanan "nepotizm"den arındırılması gerektiği vurgulanan gerekçede, mevcut yasal boşluklar giderilerek bu konuda çözüme ulaşılabileceği ifade edildi.

Kaynak: AA

22 kez bıçaklandı: Öldürülmekten korkuyorum 22 kez bıçaklandı: Öldürülmekten korkuyorum
Japon imparatorundan parlamentoya tekerlekli sandalye düzeneğiJapon imparatorundan parlamentoya tekerlekli sandalye düzeneği
Trump’tan Putin’e Sibirya telefonuTrump’tan Putin’e Sibirya telefonu
Anahtar Kelimeler:
CHP belediye başkanları kanun teklifi

En Çok Okunan Haberler

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Ayrılığı bu sözlerle duyurdu

Ayrılığı bu sözlerle duyurdu

Doğal gaza gece yarısı zammı!

Doğal gaza gece yarısı zammı!

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

'Usame bin Ladin'in oğlu öldü' iddiası

'Usame bin Ladin'in oğlu öldü' iddiası

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suç duyurusunda bulunacağım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suç duyurusunda bulunacağım

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Faiz belasına meydan okuyoruz

'Meydan okuyoruz! Topunuz gelin!'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan '100 gün' paylaşımları

Mansur Yavaş'tan '100 gün' paylaşımları

Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli bir araya geldi

Sürpriz görüşme!

MHP'li Yalçın: Askeri harekat kaçınılmaz

MHP'li Yalçın: Askeri harekat kaçınılmaz

CHP'den 'Esad hükümeti ile temasa geçilsin' önerisi

CHP'den 'Esad hükümeti ile temasa geçilsin' önerisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.