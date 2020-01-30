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CHP'den Kızılay yönetimine istifa çağrısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2020 14:33 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Meclis'te yaptığı basın toplantısında, “Kızılay’ın böyle bir hırsızlığı dahil olması vahim. Devletin parasını bağış yapmak suretiyle kendine prim sağlıyor. Devletin parasını yetkisiz kullanma cüretini gösteriyor Kızılay’ın vergi kaçakçılığına aracılık etmesinde hile olduğu çok açıktır.” dedi.

CHP'den Kızılay yönetimine istifa çağrısı

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın açıklamalarından satır başları:

"Bu Allah'tan korkmamak, kuldan utanmamaktır. Bu durum Türkiye'yi şok etmiştir. Kamuoyunun zararına çalışan yaftasını tabelasına çıkmıştır. Kızılay'ın başına bu kadroların geçmesi için baskıyı uygularsanız böyle tatsız bir durumla karşı karşıya kalırsınız. Bu Kızılay Başkanı'nın ilk vukuatı değildir. Kızılay müdahale edilmesi gereken bir yerdir. Kızılay'ın yönetimi ile birlikte istifa etmelidir.

Kızılay Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kerem Kınık'ın değildir. Kızılay'ın daha fazla kirlenmesine CHP'nin rızası yoktur. Yeni Deniz Feneri oluşumlarını izin vermeyiz. Paşa paşa hesap vereceksin Erdoğan."

KIZILAY BAŞKANI'NDAN ENSAR VAKFI AÇIKLAMASI

NE OLMUŞTU?

Elazığ depreminin ardından para yardımı çağrısıyla tepki çeken Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na yapılan 7 milyon 925 bin dolarlık bağışa ilişkin açıklamalarda bulundu. Kınık, "Başkent Gaz Kızılay'ın daimi bağışçılarından biri, neredeyse bütün bağışlarını bizim üzerimizden yapıyor. Bu protokolün daha önce başka örnekleri oldu. Tamamen yasaldır, bu bir şartlı bağıştır. Vergi kaçırmak farklıdır, vergiden kaçınmak farklıdır. Devlet yasal olarak size bir imtiyaz vermiş, mesela bir eğitim kurumu yapıyorsanız bana vergi vermek yerine bu yardımı yapan kuruluşlar üzerinden bu yatırımı yapabilirsiniz diyor devlet" dedi.

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CHP Engin Altay Kızılay Ensar Vakfı Kerem Kınık

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