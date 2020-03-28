CHP'den koronavirüs raporu: Türkiye'de vaka sayısı 1 milyona ulaşabilir, savaş ihtimali artar

CHP’nin hazırladığı Koronavirüs Raporu’nda salgınla ilgili ‘iyimser’, ‘olası’, ‘kötümser’ ve ‘felaket’ olarak tanımlanan dört ayrı senaryoya yer verildi. ‘İyimser’ senaryoda, “aşı veya ilacın bulunup pandemi halinin ortadan kalkacağı” bunun için “seyahatlerin ve sosyal etkinliklerin kısıtlandırılmasının, evde kalmanın özendirilmesinin gerektiği” belirtildi.

BÖLGESEL KARANTİNA

'Olası' senaryoda 'vaka sayısının 1000-10 bin arasına ulaşacağı, pandeminin devam edeceği, günlük ortama artış hızının yavaşlayacağı' değerlendirilirken, bunu sağlamak için 'bölgesel karantina' gerektiği belirtildi.

"SAVAŞ İHTİMALİ ARTAR"

'Pandeminin artış hızının azalmayacağı, uluslararası ilişkilerin kesileceği' savunulan 'kötümser' senaryoda ise 'birden fazla bölgede karantina' uygulamasının şart olduğu vurgulandı. Raporda yer alan ‘felaket’ senaryosunda ise vaka sayısının 1 milyona ulaşabileceği değerlendirilirken, "Pandemi devam eder, artış hızı artar, uluslararası ilişkiler kesilir, savaş ihtimali artar" denildi.