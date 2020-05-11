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  4. CHP'den koronavirüs salgını anketi! Kılıçdaroğlu'na sunuldu

CHP'den koronavirüs salgını anketi! Kılıçdaroğlu'na sunuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2020 18:15 | Son Güncelleme

CHP, koronavirüsle mücadeleyi vatandaşa sordu. Yapılan anket çalışmasına göre vatandaş, Sağlık Bakanlığı'nın çalışmalarını başarılı buluyor. CHP'nin anketinde Sağlık Bakanlığı yüzde 86, Cumhurbaşkanlığı ise yüzde 54 oranında mücadelede başarılı bulundu.

CHP'den koronavirüs salgını anketi! Kılıçdaroğlu'na sunuldu

CHP koronavirüsle mücadelenin nabzını tuttu. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sunulan son kamuoyu araştırmasına göre vatandaşların yüzde 86'sı Sağlık Bakanlığı'nı koronavirüsle mücadelede başarılı buluyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NA BÜYÜK ORANDA DESTEK

CHP'nin Nisan ayını kapsayan salgın araştırması 81 il 641 ilçede 2 bin 409 kişiyle yapıldı. Ankette vatandaşlara salgın sürecine dair sorular yönetildi. Cumhurbaşkanlığı'nın koronavirüsle mücadeledesi de vatandaşa soruldu. Yüzde 54 oranında Cumhurbaşkanlığı başarılı mücadelede başarılı yanıtı verildi. Ankette katılanların yarısı belediyeleri başarılı bulurken Sağlık Bakanlığı'nın çalışmalarına ise büyük oranda destek çıktı.

"MASKE ULAŞTIRILDI MI" SORUSUNA YÜZDE 61 HAYIR YANITI VERİLDİ

Maske ile ilgili yöneltilen "Bugüne kadar size ya da ailenizden birine ücretsiz maske ulaştırıldı mı?" sorusuna yüzde 61 hayır yanıtı verildi. CHP'nin araştırmasına göre katılımcıların yüzde 66'sı CHP'li belediyelerin bağış hesaplarına bloke konulması kararını desteklemiyor.

CHP'nin araştırmasında "Salgın sonrasında ev ihtiyaçlarını ve fatura ödemekte sorun yaşadınız mı?" sorusu da yönetildi. Yüzde 37 hayır, yüzde 27 oranında evet yanıtı verildi. Ankete katılanlar iş yerlerinde ise virüsle ilgili yeterli önlem alındığını belirtti.

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