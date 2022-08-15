HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. CHP'den Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin indirimlerine tepki! 'Yapacaksanız, doğru düzgün yapın'

CHP'den Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin indirimlerine tepki! 'Yapacaksanız, doğru düzgün yapın'

15.08.2022 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günler öncesinden Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde temel gıda ürünlerinde indirim yapılacağını duyurmuştu. Vatandaşlar bugün marketlere akın ederken, indirimle ilgili CHP'den tepki geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde bugün yapıla yapıla 20, 30 kuruşluk indirim yapılmış. İndirim yapacaksanız doğru düzgün yapın" dedi.

CHP'den Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin indirimlerine tepki! 'Yapacaksanız, doğru düzgün yapın'

CHP'li Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı gündemine dair açıklamalarda bulundu. Öztrak, CHP olarak AK Parti'nin yaş gününü kutladıklarını belirttikten sonra, ekonomiye ilişkin eleştirilerde bulundu. İptal edilen Zeytinli Rock Festivali'ne ilişkin konuşan Öztrak, "2005'ten bu yana yapılan festivali gençlerimize neden çok gördünüz? Gülüp eğlenmeyi bu ülkenin gençlerimize haram görüyorsunuz. Biz bu ülkenin gençleri ile birlikte tüm yasakları kaldırıp atacağız. Bu ülkenin kaybolan neşesini, çalınan enerjisini hep beraber geri getireceğiz" ifadelerini kullandı.

01

'MALİYET 100 MİLYAR TL'Yİ GEÇMİŞ'

Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabına eleştiri getiren Öztrak, şöyle konuştu:

"Bugün temmuz bütçe sonuçları açıklandı. Nebati Bakan, 'en kötü senaryoda bile kur korumalı mevduatın hazineye tek kuruş yükü olmayacak' diyordu. Ama sadece son 1 ayda, temmuz ayında kur korumalı mevduat için bütçeden yapılan ödeme 23 milyar 361 milyon oldu. Kur korumalı mevduat için 7 ayda ödenen toplam para ise 60 milyar 597 milyon liraya ulaştı. Bir de şirketlere tatlandırıcı olsun diye tahsilinden vazgeçilen 10 milyar 200 milyon liralık vergi alacağı var. Bunu da eklerseniz bu ucube uygulamanın bütçeye sadece birkaç aydaki yükü 70 milyar 797 milyon lirayı buldu. Ne demişlerdi; 'Milletin cebinden bir kuruş para çıkmayacak.' Bir de Merkez Bankası'nın kur korumalı mevduat için şirketlere ödediği faizler var, bunları da eklerseniz o zaman maliyet 100 milyar TL'yi geçmiş olur. Ama Nebati Bakan sıkılmadan, 'Kur korumalı mevduatı eleştirenlerin iyi niyetinden şüphe ediyorum' diyor. Dünyanın neresinde fakir, fukaranın ödediği vergiler ile bu büyüklükte bir para belli, küçük, dar bir kesime aktarılır? Bu hak mıdır, reva mıdır?"

'20- 30 KURUŞLUK İNDİRİM YAPILMIŞ'

Öztrak, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerindeki indirime ilişkin ise "Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde bugün yapıla yapıla 20- 30 kuruşluk indirim yapılmış, indirim yapacaksanız doğru düzgün yapın. Mutfaklar yangın yerine dönmüş. Dünyada gıda enflasyonunun en yüksek olduğu 4'üncü ülke Türkiye. Burada rakiplerimiz Lübnan, Zimbabve ve Venezuela. Ama Erdoğan ve onun Nebati Bakanı sorunların sebeplerine çare aramıyor. Şu maliyet artışlarını bir durdurun. Sorunun sebebi olanlar çözümü olamaz" diye konuştu.

(DHA)

İndirim sonrası akın ettiler! Binlerce kişi bekliyordu... Kapısında kuyruk oldular!İndirim sonrası akın ettiler! Binlerce kişi bekliyordu... Kapısında kuyruk oldular!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trafikte yaptığı hareket 'pes' dedirtti!Trafikte yaptığı hareket 'pes' dedirtti!
Atatürk Orman Çiftliği'yle ilgili flaş karar!Atatürk Orman Çiftliği'yle ilgili flaş karar!
Korkunç kaza! 15 araç birbirine girdi, otoyolda trafik durdu: 10 yaralıKorkunç kaza! 15 araç birbirine girdi, otoyolda trafik durdu: 10 yaralı
Anahtar Kelimeler:
CHP indirim tarım kredi kooperatifi market
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kocasıyla ilk kez yan yana görüntülendi! "Aşk yaramış"

Kocasıyla ilk kez yan yana görüntülendi! "Aşk yaramış"

Kendini 'yüzbaşı' olarak tanıttı, gerçek bambaşka çıktı

Kendini 'yüzbaşı' olarak tanıttı, gerçek bambaşka çıktı

Son seçim anketinden ses getirecek sonuçlar!

Son seçim anketinden ses getirecek sonuçlar!

Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde indirim başladı!

Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde indirim başladı!

Yollar göle döndü, birçok yeri su bastı!

Yollar göle döndü, birçok yeri su bastı!

Market indiriminin ardından Kılıçdaroğlu'ndan olay olacak sözler!

Market indiriminin ardından Kılıçdaroğlu'ndan olay olacak sözler!

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişki seslerinden rahatsız oldu! Komşularını ifşa etti

Cinsel ilişki seslerinden rahatsız oldu! Komşularını ifşa etti

Bikinili paylaşımı olay oldu! Yorumlar peşi sıra geldi

Bikinili paylaşımı olay oldu! Yorumlar peşi sıra geldi

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Öğrencisinden hamile kalmıştı! “Doğumu okullarda canlı...”

Öğrencisinden hamile kalmıştı! “Doğumu okullarda canlı...”

Sevgilisi kesenin ağzını açtı! Önce 1 milyon 800 TL'lik saat sonra ise...

Sevgilisi kesenin ağzını açtı! Önce 1 milyon 800 TL'lik saat sonra ise...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.