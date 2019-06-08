CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan için tören

DENİZLİ (AA) - Antalya'da geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan için partisinin Denizli İl Başkanlığı önünde tören düzenlendi.

Arslan'ın cenazesinin bulunduğu Türk bayrağına sarılı tabutun getirildiği bina önünde eşi Nursel, kızı Nazife, oğlu Mesut Can Arslan ile akrabaları, milletvekilleri, partililer ve sanatçı Müjde Ar'ın da aralarında olduğu sevenleri bir araya geldi.

İl Başkanı Mahir Akbaba, saygı duruşunda bulunulmasının ardından yaptığı konuşmada, Kazım Arslan ile 1980'li yıllarda tanıştığını ve onu bir abi gibi sevdiğini belirtti.

Kazım Arslan'ın düşüncelerine büyük önem verdiğini kaydeden Akbaba, "Acımız tarif edilemez, çok seveni varmış, burada hepimizi bir araya getirdi." dedi.

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar da Türkiye için çok önemli bir isim olan Kazım Arslan ile her zaman gurur duyduklarını ifade etti.

- "Halka hizmet etmeyi çok seviyordu"

Mesut Can Arslan da babasına veda etmek istemediğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Çok iyi bir eş ve çok iyi bir babaydı. İki aşkı vardı biri annem, diğeri partisi. Partisi için her zaman koşturdu. Siyasette kötü günler gördü ama vazgeçmedi. Halka hizmet etmeyi çok seviyordu, çok erken bir ayrılık oldu."