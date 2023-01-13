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  4. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için açılan pankart gündem oldu! "The Godfather" müziği ile karşıladılar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için açılan pankart gündem oldu! "The Godfather" müziği ile karşıladılar

13.01.2023 20:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli'de partililerle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, katıldığı programda "The Godfather" müziği ve "Demokratik Baba" pankartıyla karşılandı. Açılan pankart, sosyal medyada da gündem oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Denizli’de partililerle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, partililerle bir araya geldiği programda dünyaca ünlü "The Godfather" filminin müziği ve "The Democratic Father" (Demokratik Baba) pankartıyla karşılandı.

Sahnede çalan müzik ve pankarta programdakiler alkışlarla karşılık verdi.

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'THE GOATS' PANKARTI DA ÇOK KONUŞULMUŞTU

Daha önce de Antalya’da gençlerle bir araya gelen Kemal Kılıçdaroğlu, gençlerin hazırladığı "The Goats" pankartıyla karşılanmıştı. Söz konusu pankart, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo satranç oynarken çekilen fotoğrafa Kılıçdaroğlu'nun da eklendiği şeklindeydi.

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Kemal Kılıçdaroğlu pankart

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