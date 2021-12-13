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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü

13.12.2021 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun halası Güllü Özdoğan İstanbul'da yaşamını yitirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun halası Güllü Özdoğan’ın cenaze töreni 14 Aralık Salı günü saat 16.00’da İstanbul Mustafa Kemal Cemevi’nde düzenlenecek.

Edinilen bilgiye göre, Özdoğan'ın cenazesi, yarın İstanbul'da düzenlenecek törenin ardından Tunceli'nin Nazımiye ilçesindeki Turnayolu köyünde toprağa verilecek.

Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayınlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun kıymetli halası Güllü Özdoğan'ın vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, Başkanımıza ve ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum.” ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu
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