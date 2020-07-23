CHP genel başkanı ne zaman seçilecek? CHP genel başkan adayları ve kurultay tarihi!

CHP genel başkanı adayları bir bir açıklanıyor. CHP genel başkanı kim olacak soruları devam ederken bir yandan da CHP kurultay tarihi 2020 merak ediliyor. Yeni CHP genel başkanının belli olacağı kurultay için tarih açıklandı ve hazırlıklar başladı. Peki, CHP genel başkan seçimi ne zaman olacak?

CHP genel başkanı ne zaman seçilecek?

CHP’nin genel başkan seçimi ne zaman konusunda çok sayıda vatandaş merak içerisinde. CHP kurultayı ne zaman 2020 yılı için bir süre belirsizliğini koruyan bir soruydu. Daha önce 28 Mart - 29 Mart tarihinde yapılacak olan CHP’nin 37. Olağan Kurultayı Kovid-19 tedbirleri sebebiyle 25-26 Temmuz’a ertelenmişti. Şimdi CHP kurultayı için hazırlıklarda sona gelindi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında yarı açık bir gösteri merkezi olan Bilkent Odeon’da gerçekleştirilecek kurultay için tüm hijyen önlemleri alındı. Kurultayda sosyal mesafe kurallarına da uyulacağı belirtiliyor.

CHP kurultayı 2020 adayları için yapılacak olan oy verme işlemleri esnasında 44 sandık ve 132 kabin; yığılmayı önleyebilmek maksadıyla kurulacak. Kurultay tarihi belli olmasına rağmen CHP genel başkan seçimi ne zaman olacak konusu da merak ediliyor. Genel başkanlık seçimi kurultayın ilk günü yapılacak. İkinci günde ise Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimi gerçekleştirilecek. İlk günkü seçimlerin akşam saatlerinde bitmesi bekleniyor. İkinci gün seçimlerinin ise uzayabileceği belirtiliyor.