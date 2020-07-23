HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. CHP genel başkanı ne zaman seçilecek? CHP genel başkan adayları ve kurultay tarihi!

CHP genel başkanı ne zaman seçilecek? CHP genel başkan adayları ve kurultay tarihi!

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.07.2020 14:48 | Son Güncelleme

CHP genel başkanlığı için birbiri ardında adaylık açıklamaları gelirken CHP genel başkanı ne zaman seçilecek sorusu da sorulmaya başladı. CHP kurultayı 2020 adayları belli oluyor. İşte CHP genel başkan adayları ve kurultay tarihi ile ilgili tüm detaylar…

CHP genel başkanı ne zaman seçilecek? CHP genel başkan adayları ve kurultay tarihi!

CHP genel başkanı adayları bir bir açıklanıyor. CHP genel başkanı kim olacak soruları devam ederken bir yandan da CHP kurultay tarihi 2020 merak ediliyor. Yeni CHP genel başkanının belli olacağı kurultay için tarih açıklandı ve hazırlıklar başladı. Peki, CHP genel başkan seçimi ne zaman olacak?

CHP genel başkanı ne zaman seçilecek?

CHP’nin genel başkan seçimi ne zaman konusunda çok sayıda vatandaş merak içerisinde. CHP kurultayı ne zaman 2020 yılı için bir süre belirsizliğini koruyan bir soruydu. Daha önce 28 Mart - 29 Mart tarihinde yapılacak olan CHP’nin 37. Olağan Kurultayı Kovid-19 tedbirleri sebebiyle 25-26 Temmuz’a ertelenmişti. Şimdi CHP kurultayı için hazırlıklarda sona gelindi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında yarı açık bir gösteri merkezi olan Bilkent Odeon’da gerçekleştirilecek kurultay için tüm hijyen önlemleri alındı. Kurultayda sosyal mesafe kurallarına da uyulacağı belirtiliyor.

CHP kurultayı 2020 adayları için yapılacak olan oy verme işlemleri esnasında 44 sandık ve 132 kabin; yığılmayı önleyebilmek maksadıyla kurulacak. Kurultay tarihi belli olmasına rağmen CHP genel başkan seçimi ne zaman olacak konusu da merak ediliyor. Genel başkanlık seçimi kurultayın ilk günü yapılacak. İkinci günde ise Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimi gerçekleştirilecek. İlk günkü seçimlerin akşam saatlerinde bitmesi bekleniyor. İkinci gün seçimlerinin ise uzayabileceği belirtiliyor.

CHP genel başkan adayları

CHP genel başkanı kim olmalı tartışmaları sürerken vatandaşlar tarafından CHP genel başkanı adayları da merak ediliyor. CHP kurultay genel başkan adayları arasında yeniden aday olan Kemal Kılıçdaroğlu bulunuyor. Şimdiki CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra CHP genel başkan adayları 2020 arasında eski Mersin Milletvekili olan Aytuğ Atıcı, Parti Meclisi üyesi olan İlhan Cihaner ve Prof. Dr. Tolga Yarman yer alıyor. CHP genel başkanlığı adaylığı için %5 delege imzası gerekli. Kurultaya 1375 delegenin katılması bekleniyor.

Kemal Kılıçdaroğlu 2010 yılında Deniz Baykal’ın istifasının ardından CHP genel başkanlığı koltuğuna oturmuştu. Kılıçdaroğlu yeniden 37. Olağan Kurultay için hazırlık içinde. Kılıçdaroğlu son kurultayda Muharrem İnce ile yarışmıştı. Şimdi, CHP genel başkanı kim olacak sorusunun yanıtı merakla bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER '1968’den beri böyle hava görmedim' '1968’den beri böyle hava görmedim'
İlhan Cihaner kimdir? CHP genel başkanlığı adaylığını açıkladı!İlhan Cihaner kimdir? CHP genel başkanlığı adaylığını açıkladı!
Yalnızca 15 dakika sürüyor! 10. günden sonra... Yalnızca 15 dakika sürüyor! 10. günden sonra...

En Çok Okunan Haberler

Survivor Barış yeni imajıyla gündem oldu!

Survivor Barış yeni imajıyla gündem oldu!

Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha

Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha

Köpeği tecavüz ederek öldürdü! Sosyal medya ayağa kalktı

Köpeği tecavüz ederek öldürdü! Sosyal medya ayağa kalktı

Kan donduran taciz resimlerle ortaya çıktı! Anne, baba, dayıları ve...

Kan donduran taciz resimlerle ortaya çıktı! Anne, baba, dayıları ve...

MasterChef'e damga vuracak isim belli oldu! Yaptıklarıyla jüriyi şaşırttı

MasterChef'e damga vuracak isim belli oldu! Yaptıklarıyla jüriyi şaşırttı

Radara yakalanmamak için kurduğu düzenek polisi bile şaşırttı

Radara yakalanmamak için kurduğu düzenek polisi bile şaşırttı

İlginizi Çekebilir

İnce'den çok konuşulacak Netflix paylaşımı!

İnce'den çok konuşulacak Netflix paylaşımı!

Özgür Özel'den dikkat çeken açıklamalar!

Özgür Özel'den dikkat çeken açıklamalar!

İBB'de sürpriz görev değişimi!

İBB'de sürpriz görev değişimi!

Ahmet Hakan'dan flaş Abdullah Gül iddiası

Ahmet Hakan'dan flaş Abdullah Gül iddiası

Demirtaş: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum

Demirtaş: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum

Diğer Haberler
CHP'li eski vekil Sinan Aygün: Ayasofya için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öperim

Sinan Aygün'den 'Ayasofya' açıklaması: Erdoğan'ın elini öperim

İYİ Parti kurucu üyesi Mahmut Bozkurt, partisinden ve kurucu üyelikten istifa etti

İYİ Parti'de istifa! 'Utanç verici'

İlhan Cihaner kimdir? CHP genel başkanlığına adaylığını açıkladı!

İlhan Cihaner kimdir? CHP genel başkanlığı adaylığını açıkladı!

İçişleri Bakanlığı: Hiçbir itirafçı görevine iade edilmemiştir

İçişleri Bakanlığı: Hiçbir itirafçı görevine iade edilmemiştir

Meral Akşener, Ayasofya Camii'ndeki programa katılmayacak

Meral Akşener'den flaş Ayasofya kararı

Son dakika haberi: İlhan Cihaner, CHP Genel Başkan adaylığını açıkladı

Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.