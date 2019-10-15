"CHP Genel Başkanının açıklamaları düşman sevindirmiştir"

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin TBMM grup toplantısındaki açıklamalarına ilişkin, "Düşman sevindirmiş, Türkiye karşıtı çevrelerin ekmeğine yağ sürmüştür." ifadelerini kullandı.

Twitter'dan yaptığı açıklamada Yazıcı, tüm Türkiye'nin tek yürek kenetlendiği bir konuda CHP'den de Türkiye'nin bu haklı davasında, milli bir davada destek beklerken, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşmayla milli bir duruş ve milli bir hassasiyet sergileyemediğini belirtti.

Yazıcı, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında Türkiye'nin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na karşı, terör örgütlerinin ve hamisi ülkelerin paslaşarak yürüttüğü provakasyonlara ve karalama kampanyalarına apaçık "siyasi destek" verdiğini değerlendirerek, "Terör örgütlerine ve destekçilerine tek kelime edemeyen, Türkiye'yi teröristlere destek vermekle suçlayan CHP Genel Başkanı, büyük bir titizlikle yürütülen harekata karşı safını belli etmiştir. Siyasi parti genel başkanından beklenen sorumluluk içinde hareket etmek yerine, dedikoduları siyasi söylem diye Türkiye gündemine taşımaya çalışan bir genel başkanın içine düştüğü hazin bir durumdur." yorumunu yaptı.