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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay:

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.11.2019 15:05 | Son Güncelleme

"Türkiye-ABD ilişkisi, iki eşit ülke ilişkisi değil damatlar ve kayınpederler arası bir ilişkiye indirgendi"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Türkiye-ABD ilişkisinin, iki eşit ülke ilişkisi olmadığını savunarak, "Türkiye-ABD ilişkisi damatlar ve kayınpederler arası bir ilişkiye indirgendi." dedi.

Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, dış politika ve ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi.

TBMM Genel Kurulunda bütçe görüşmelerinin 9 Aralık'ta başlayacağını ifade eden Altay, "TBMM'de kendi bütçesini sunmaya tenezzül etmeyen Sayın Erdoğan'ın, ABD'de senatörlere adeta hesap vermesini yadırgadım, bu tabloya üzüldüm. Format gereği senatörlerle görüşme yapılmış da olabilir ama elin ABD senatörlerine oturup hesap vereceksin, 2020 bütçesini TBMM'ye sunmayacaksın, tenezzül etmeyeceksin." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEAŞ ile mücadelede Türkiye'nin en güvenilir ortak olduğunu söylerken ABD Başkanı Donald Trump'ın böyle düşünmediğini gördüklerini savunan Altay, "YPG'li Mazlum Kobani'ye ilişkin olumlu sözleriyle de ABD'nin bölgedeki politikasının değişmeyeceğini Türkiye ve dünya gördü. Asıl Türkiye'yi inciten tablo şudur; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile PYD/YPG lideri Ferhat Abdi Şirin'in yani Mazlum Kobani'nin eşitlenmesidir. ABD nezdinde Erdoğan'a verilen değer, önem her neyse Ferhat Abdi Şirin'e verilen değer ve önem odur. Bunu doğru bulmuyoruz, kabul etmiyoruz." ifadesini kullandı.

Görüşmeye ilişkin, "Dağ fare doğurdu" nitelendirmesinde bulunan Altay, görüşmede Halkbank davası, senatoda bekleyen yaptırım tasarıları, S400, F-35, FETÖ elebaşının Türkiye'ye iadesine dair gelişmelerin ele alınmadığını öne sürerek, Trump'ın açıklamalarından, "S400 meselesi aşılmadan seninle hiçbir konuda doğru dürüst müzakere etme imkanımız yok." dediğinin anlaşıldığını söyledi.

Türkiye için S400 konusunu çözmenin, "aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık" noktasına geldiğini dile getiren Altay, S400'lerde ABD'nin talebinin gerçekleşmesi halinde Rusya'nın İdlib kartını açacağını iddia etti. Altay, S400 konusu çözülmezse senatonun yaptırım tasarısının gündemine alınacağını, ABD'nin Türkiye'ye bölgede adım attırmamak için her şeyi yapacağını belirtti.

Altay, Türkiye-ABD ilişkisinin, egemen eşit ülkeler kapsamında bir ilişki olmadığını öne sürerek, "Türkiye-ABD ilişkisi damatlar ve kayınpederler arası bir ilişkiye indirgendi. Bu devlet ve diplomasi adabıyla bağdaşmaz." dedi.

-"Perde arkasını yansıtmıyor"

ABD'nin Türkiye'yi konumlandırdığı yerin, Suudi Arabistan ya da himayesindeki Körfez ülkeleri gibi bir yer olduğunu savunan Altay, Türkiye'nin bunu hak etmediğini vurguladı.

Erdoğan ve Trump'ın açıklamasından, iki ülkenin ortak gündeminin olmadığının anlaşıldığını, herkesin kendi gündemini tekrarladığını anlatan Altay, perde önünde görülenin, perde arkasında konuşulanı yansıtmadığını savundu.

Altay, bunun bir dilek ve temenniler beyannamesi olduğunu ileri sürerek, "Türkiye-ABD ilişkisinde zoraki bir aile fotoğrafı verildi, damatlar diplomasisine tanık olundu, şahsi çıkarlarını önceleyen liderlerin arkadaşlığı pozu verildi. Bunların hiçbiri Türkiye-ABD ilişkilerini kurtarmaz. Orta yerde bir hayal kırıklığı var, sorunlar yumağı daha da karmaşık hale geldi." diye konuştu.

-"Ekonomik terör"

TÜİK'in işsizlik rakamlarını açıkladığına, Haziranda yüzde 13 olan işsizlik oranının yüzde 14'e çıktığına dikkati çeken Altay, reel işsizliğin yüzde 20 olduğunu savundu.

847 bin kişinin 1000 liranın altında emekli maaşı aldığını, 8 milyon 200 bin kişinin aylık 673 lira gelire sahip olduğunu ifade eden Altay, bir ekonomik felaketin geldiğini, kışın ağır geçeceğini öne sürdü. Engin Altay, "Sadece soğuktan değil bu kış açlıktan, işsizlikten, ekmeksizlikten dolayı ağır geçecek. Bu da bir terör. 20 milyon insanı aç, açık, ekmeksiz bırakırsan, bu hain terör örgütlerinin yaptığıyla bunun ne farkı var? Bu da bir ekonomik terör." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın şehir hastaneleriyle ilgili açıklamasının sorulması üzerine Engin Altay, Koca'nın, bunun kara delik olduğunu görmesinin, CHP'nin haklı olduğunu ortaya çıkardığını kaydetti.

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