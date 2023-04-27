CHP Grup Başkanvekili Engin Altay o partiler için tahminini açıkladı: Yüzde 4'ün altına düşmeyecek bir oran bekliyorum

(İstanbul'da seçim yarışı) Bize yönelik çok samimi bir güven ve ilgi var. Vatandaşta değişim arzusu var.

Türkiye seçime gidiyor, siyasetin dilini sertleştirmenin bir alemi yok. Üç beş oy alacağım diyerek terör istismarı yaparak kimse bir yere varamaz. Biz ve ben bu seçimin ikinci tura kalacağına dair ihtimal vermiyoruz. Tabii mutlak demek mümkün değil. Veriler ve saha gözlemlerimiz bunu gösteriyor.