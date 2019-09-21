HABER

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç:

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.09.2019 15:17 | Son Güncelleme

"Yargı paketinde anayasamızın gerçekten darbe hukukundan arındırılmış bir anayasa olarak tekrar yapılandırılmasını gündeme getireceğiz"

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, "Yargı paketinde anayasamızın gerçekten darbe hukukundan arındırılmış bir anayasa olarak tekrar yapılandırılmasını gündeme getireceğiz." dedi.

Özkoç, partisinin Sakarya İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Çek Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Egemen Bağış'ın atanması kararına ilişkin eleştirilerde bulunarak, "Kim bu Egemen Bağış? Reza Zarrab dosyasında adı geçen Egemen Bağış. Amerika Birleşik Devletleri'nde yolsuzlukla, altın kaçakçılığıyla suçlanan Reza Zarrab'dan bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yargı reformunun ekim ayının ilk haftasında Meclis'e taşınacağını anımsatan Özkoç, paketle ilgili ilerleyen günlerde kendilerine belgeler geleceğini ifade etti.

Özkoç, "Bu belgeler doğrultusunda ilk önce yargı paketinde insanlarımızın vicdanlarını acıtan konuları dile getireceğiz. Yargı paketinde anayasamızın gerçekten darbe hukukundan arındırılmış bir anayasa olarak tekrar yapılandırılmasını gündeme getireceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin yakın geçmiş tarihinde yolsuzluğa karışmış, Türkiye'nin itibarını zedelemiş insanların tekrar hukukun, adaletin karşısına çıkartılmasıyla ilgili kararlarını gündeme getireceklerini aktaran Özkoç, "Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak hiç kimsenin kuşkusu olmasın, insanlarımızın gerçekten layık oldukları bir ülkede yaşayabilmesi için adaletli ve hukuka saygın bir ülkede yaşıyor olabilmesi için güçler ayrılığının tekrar tesis edildiği güçlü bir parlamenter sistemde yaşıyor olabilmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Toplantıda, CHP Sakarya İl Başkanı Erdoğan Isır ve il yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Esenyurt'ta hareketli anlar! Böyle gözaltına alındılarEsenyurt'ta hareketli anlar! Böyle gözaltına alındılar
TBMM Başkanı Şentop: Daha çok kazanç isterken, daha mutsuz topluluklara dönüştükTBMM Başkanı Şentop: Daha çok kazanç isterken, daha mutsuz topluluklara dönüştük
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gittiCumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gitti
Anahtar Kelimeler:
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç sakarya Yargı Reformu

En Çok Okunan Haberler

Linç edilen ünlü YouTuber kendini böyle savundu

Linç edilen ünlü YouTuber kendini böyle savundu

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz hız kesmiyor

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz hız kesmiyor

Dev operasyon: 2 bin 806 şüpheli yakalandı

Dev operasyon: 2 bin 806 şüpheli yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert açıklamalar

En mutlu gününde öldürüldü! Gelin arabasındaki o detay yürek burktu

En mutlu gününde öldürüldü! Gelin arabasındaki o detay yürek burktu

Eminönü'nde otel yangını! Seferleri durdu

Eminönü'nde otel yangını! Seferleri durdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gitti

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi flaş açıklamalar

Erdoğan ABD ziyareti öncesi Patriot ve F-35 açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert açıklamalar

Son dakika! AK Parti yargı paketi taslak metnini MHP'ye sundu

Yargı paketinde önemli gelişme!

Vatan Partisi Datça'da HDP'nin kapatılması için imza topladı

HDP'nin kapatılması için imza topladılar

Ekrem İmamoğlu'nun görevden aldığı Yunus Emre Ayözen DHMİ'ye atandı

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.