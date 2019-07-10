CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "İşçilere teklif edilen zam oranı kabul edilebilir bir şey değil. Türk-İş, bunu müzakere edilebilir bulmuyorsa bu iyi bir şeydir. Sen müzakere edilebilir bulmuyorsan dimdik arkandayız Türk-İş." dedi. Özel, Mecliste, Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yüksel ile düzenlediği basın toplantısında, maden mühendislerinin sorunlarını dile getirdi. Maden mühendislerinin maaşlarının, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan protokol gereği, 2012'den bu yana oda tarafından belirlendiğini ancak SGK'nin maden şirketlerinden gelen baskı yüzünden bu protokolden vazgeçtiğini ifade eden Özel, maden şirketlerinin baskısıyla odanın yetkisinin kısıtlanmasının Türkiye'deki bütün madencileri tehdit ettiğini öne sürdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, görevden alınan Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın Para Politikası Kurulunu senede 10 defa toplamasını eleştirdiğini anımsatan Özel, Binali Yıldırım'ın Başbakan olduğu dönemde Meclise gelen ve çıkartılan bir kanunla kurulun, "ayda en az bir defa toplanması" uygulamasının "yılda en az 8 defa toplanması" şeklinde değiştirildiğini belirtti.

CHP'li Özel, Erdoğan'ın bu konuda yanlış yönlendirildiğini savundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Çetinkaya'nın güven vermediği" şeklinde açıklamasının da olduğunu aktaran Özel, "Türkiye ekonomisinde güven vermeyen sima kimdir diye sorulsa yüzde 96'sı falan damat Berat Albayrak der. Yurt dışına soralım, kayınpeder damat görüntüsü der." diye konuştu. Bunun demokrasilerde olamayacağını vurgulayan Özel, "Fotoğraf, demokrasi fotoğrafı olmayınca yabancı yatırımcı da sermaye de gelmiyor. Ekonomide de güvensizlik var. Sonra paket üstüne paket açıklanıyor. Bir kez daha öneriyoruz ki ekonomide açıklanacak en iyi paket, damadı paketleyip göndermektir. Damat paketlenip yollanmadan ekonomide sular durulmaz, krizlerin önü alınmaz." görüşünü savundu. Özel, eski bakanlardan Ali Babacan ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesinin kamuoyuna tek taraflı aktarıldığını öne sürerek, şöyle devam etti. "Erdoğan, 'Ali Babacan'a dedim ki ümmeti bölme.' diyor. Burası demokrasi, burası Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekim 1923'ten beri. Ümmet, Türkiye'nin sınırları ile sınırlı değil. O bütün Müslümanların kast edildiği bir kavram, siyasetin konusu değil. Peki size oy verenler ümmet de bize oy verenler ümmetin nasıl dışı oluyor? Burası cumhuriyetse burada ümmet yok millet var. Atatürk milliyetçiliğinin tanımı çok belli. Biz bu ülkeye bu bağla bağlıyız. Bu yüzden herkes kıymetli.

Devletin başı olmakla yetinmeyip ümmetin başı olmakla kendisini sayan, Ali Babacan'ı da bunu bölüyor diye ifşa eden ve aslında kitlesine şikayet eden bir şikayet anlayışı... Bunu not ediyoruz, bir kenara kaydediyoruz." - "AK Parti'liler daha yapıcı ve sorgulayıcı" Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tartışmasına da değinen Özel, AK Parti'lilerin meseleye daha yapıcı ve sorgulayıcı baktığını belirtti. Dün Mecliste bu sistem tartışmasından MHP'nin rahatsız olduğunun görüldüğünü ifade eden Özel, "Yeni sistemi MHP savunuyor. AK Parti'nin yapmadığını yapıyor. Neden? Sistem tartışılırsa, demokratik parlamenter sisteme dönülürse, kuvvetler ayrılığı olursa, ya bana ihtiyaç kalmazsa? Yeni sistem, AK Parti'yi ayağından MHP'ye prangalamış bir sistemdir. Sistem tartışması MHP açısından beka tartışması." ifadesini kullandı. TBMM Genel Kurulundaki MHP ile yaşanan tartışmaya da değinen Özel, AK Parti ve MHP oylarıyla Meclisin çalışma düzeninin karara bağlandığını, haftaya perşembeye kadar çalışıldıktan sonra yaz tatiline gidileceğini, "Nereye gidiyorsunuz?" dediği için suçlandığını söyledi.

"Af meselesi çözülmeden nereye gidiyorsunuz?" ifadesinin MHP milletvekillerine dokunduğunu ve kaba kuvvete dökmeye çalıştıklarını ileri süren Özel, "Kavganın kenarından dönüldü. Burası parlamento, konuşulacak yer. Ben Devlet Bahçeli'nin, MHP Grubuna, 'CHP grup başkanvekillerini sözle yenemezseniz kuvvetle durdurun, susturun' dediğini düşünmüyorum. Böyle bir talimat varsa bunu da bilelim." dedi. Kamuda çalışan işçilere hükümetin zam teklifine ilişkin de değerlendirmede bulunan Özel, şunları kaydetti: "İşçilere teklif edilen zam oranı kabul edilebilir bir şey değil. Türk-İş, bunu müzakere edilebilir bulmuyorsa bu iyi bir şeydir. Sen müzakere edilebilir bulmuyorsan dimdik arkandayız Türk-İş. Türk-İş dirensin, işçi konfederasyonları dirensin, emekçinin alın terini savunsunlar, Türkiye'nin görülmedik bir direnişini hep beraber yapalım. Bu kadar israf, zam varken, yandaşın vergi borcu silinirken, işçinin boğazından geçecek lokmaya teklif edilen bu zam oranını biz de müzakere edilebilir bulmuyoruz."