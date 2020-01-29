HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. CHP Grup Başkanvekili Özkoç: “Tank Palet Fabrikası ihalesinin fesih işlemlerinin başlatılması için müracaatta bulunuyoruz”

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: “Tank Palet Fabrikası ihalesinin fesih işlemlerinin başlatılması için müracaatta bulunuyoruz”

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2020 21:04 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Kimse bu konuda yeteri kadar dinlenmediği için Savunma Sanayi Başkanı’nın bu açıklamasından sonra Cumhuriyet Halk Partisi olarak ve şahsım olarak, Savunma Sanayi Başkanlığı ihalenin gereğini yerine getirmediği için ve süreci durdurduğu için ihalenin fesih işlemlerinin başlatılması için müracaatta bulunuyoruz” dedi.CHP Grup Başkanvekili Özkoç, TBMM’de basın toplantısı düzenleyerek Tank Palet Fabrikası ihalesinin iptalini isteyeceklerini açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Kimse bu konuda yeteri kadar dinlenmediği için Savunma Sanayi Başkanı’nın bu açıklamasından sonra Cumhuriyet Halk Partisi olarak ve şahsım olarak, Savunma Sanayi Başkanlığı ihalenin gereğini yerine getirmediği için ve süreci durdurduğu için ihalenin fesih işlemlerinin başlatılması için müracaatta bulunuyoruz” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, TBMM’de basın toplantısı düzenleyerek Tank Palet Fabrikası ihalesinin iptalini isteyeceklerini açıkladı. Özkoç, Savunma Sanayi Başkanı 9 Kasım 2018 tarihinde açıklama yaptığını ve ’18 ay sonra bu şirket ilk tankı üretip, bize verecek’ dediğini hatırlatarak, İsmail Demir’in 14 ay sonra açıklama yaptığını ve ‘İhale sürecini durdurduk, şirket motor bulamıyor’ ifadelerini kullandığını belirtti. Özkoç, “Cumhuriyet Halk Partisi, bu süreci hukuki olarak takip ettik ve bugüne kadar geldik. Kimse bu konuda yeteri kadar dinlenmediği için Savunma Sanayi Başkanı’nın bu açıklamasından sonra Cumhuriyet Halk Partisi olarak ve şahsım olarak, Savunma Sanayi Başkanlığı ihalenin gereğini yerine getirmediği için ve süreci durdurduğu için ihalenin fesih işlemlerinin başlatılması için müracaatta bulunuyoruz. Savunma Sanayi Başkanlığı süresi içinde ihaleyi iptal etmezse, görevi kötüye kullanma suçundan suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
PARTNER Ramo'nun Fatoş'u öyle bir elbise giydi ki... Göğüs dekoltesiyle yorum yağdı Ramo'nun Fatoş'u öyle bir elbise giydi ki... Göğüs dekoltesiyle yorum yağdı
Çavuşoğlu'ndan kritik görüşmeler!Çavuşoğlu'ndan kritik görüşmeler!

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı: Kar geliyor

Meteoroloji uyardı: Kar geliyor

Ortalarda yoktu! 'Acun'dan iş kapma derdinde'

Ortalarda yoktu! 'Acun'dan iş kapma derdinde'

Çin'den dönen Türk öğrenciden çarpıcı açıklamalar: Her taraf...

Çin'den dönen Türk öğrenciden çarpıcı açıklamalar: Her taraf...

İmamoğlu'ndan Palandöken tatili tepkilerine tek cümlelik yanıt

İmamoğlu'ndan Palandöken tatili tepkilerine tek cümlelik yanıt

O sözler ünlü sunucuyu çileden çıkardı

O sözler ünlü sunucuyu çileden çıkardı

Yer: İstanbul! ABD'li askerler böyle izledi

Yer: İstanbul! ABD'li askerler böyle izledi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Yavaş'dan dikkat çeken iddia: Bir kişi önergeleri reddettiriyor!

Yavaş'dan dikkat çeken iddia: Bir kişi önergeleri reddettiriyor!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul mektubu

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul mektubu

Diğer Haberler
Alman milletvekilleri Trump'ın sözde barış planına tepki gösterdi

Alman milletvekillerinden Trump'ın sözde barış planına tepki

AK Parti ve MHP'li vekillerden İmamoğlu'na 'tatil' tepkisi

İmamoğlu'na 'tatil' tepkisi! 'Hangi vicdanla...'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı El Maliki ile görüştü

Çavuşoğlu'ndan kritik görüşmeler!

Karamollaoğlu'ndan Trump'ın Ortadoğu barış planına tepki

Karamollaoğlu'ndan Trump'ın Ortadoğu barış planına tepki

Ekrem İmamoğlu'ndan Palandöken tatili tepkilerine tek cümlelik yanıt

İmamoğlu'ndan Palandöken tatili tepkilerine tek cümlelik yanıt

AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum tatiline tepki

AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum tatiline tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.