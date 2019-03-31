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CHP İBB Adayı İmamoğlu, oyunu Beylikdüzü’nde kullandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2019 12:00 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan (İBB) Adayı Ekrem İmamoğlu, ailesiyle birlikte oy kullanmaya geldiği okulda elinde seçmen bilgi kağıdı ile sırada bekledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan (İBB) Adayı Ekrem İmamoğlu, ailesiyle birlikte oy kullanmaya geldiği okulda elinde seçmen bilgi kağıdı ile sırada bekledi. İmamoğlu yaptığı açıklamada, "İstanbul için hayırlı olsun" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan (İBB) Adayı Ekrem İmamoğlu ve ailesi Beylikdüzü’nde bulunan Haldun Taner İlkokulu’nda 1382 numaralı sandıkta oylarını kullandı. Oy kullanımı sırasında İmamoğlu ve ailesini kalabalık bir basın mensubu grubu takip etti. İmamoğlu’nun, oy kullanımı için geldiği sandıkta seçmen bilgi kağıdı elinde sıra beklediği görüldü.
İmamoğlu oyunu kullandıktan sonrası basın mensuplarına açıklama yapacağı sırada imza atmayı unuttuğu sanılarak sandık görevlileri tarafından da uyarıldı. İmamoğlu, sandık görevlisi ile kısa diyaloğun ardından, seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, “Bugün bir yerel seçim ve gerçekten İstanbul için çok güzel bir netice olacağını umut ediyorum” dedi.
Oy kullanımının ardından basın mensuplarına açıklama yapan İmamoğlu, seçim sürecindeki çalışmalarına atıfta bulunarak, “Olumsuz cümle kurmadan insanlara umut vererek, İstanbul’un neler beklediğini yine İstanbulluya hissettirerek çalıştık. Bugün 103’üncü gün. Böyle bir süreci yaşatmaktan çok onur duyuyorum. Bugün final günü aslında bir yönden de yeni bir başlangıç günü. Umut ediyorum tüm İstanbul en yoğun bir şekilde oy kullanır. Geleceğe olan 5 yılın en düzgün şekilde yönetileceğine olan kararlılığını göstereceği yer sandık. Bizim kararlılığımız belli. Hem yönetmeye hem de 5 yılın daha iyi geçmesi yönünde hazırlığımıza inanarak güvenerek. Günün sonunda kimsenin burnu kanamasın. İnşallah bütün Türkiye’de her yerde aynı şekilde geçsin. Ülkemiz için İstanbulumuz için hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.
İmamoğlu konuşmasının devamında yabancı basın mensuplarının seçimleri takip etmesiyle ilgili olarak, “İstanbul dünya kenti. İstanbul’u takip etmeleri çok doğal. Bundan sonra İstanbul’u gün gün takip edeceklerini düşünüyorum. Doğal bir takip İstanbul daha fazla ilgiye muhtaç” diyerek seçimi Seyrantepe’deki Bilgi İşlem Merkezi’nde takip edeceğini söyledi.

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