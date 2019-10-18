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CHP ilçe binasına zorla girip yasa dışı pankart asılması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 18:36 | Son Güncelleme

CHP'nin Şişli İlçe Başkanlığına gelerek parti mensuplarını zorla dışarı çıkartıp, "Barış Pınarı Harekatı"na yönelik "işgal" ifadelerini içeren pankartları asan şüphelilerden 3'ü "siyasi parti binası içerisinde terör örgütü propagandası yapmak" ve "zorla bir siyasi partinin faaliyetini engellemek" suçlarından tutuklandı - 2 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı

İSTANBUL (AA) - CHP'nin Şişli İlçe Başkanlığında partilileri zorla dışarı çıkartıp Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan ''Barış Pınarı Harekatı"na yönelik "işgal" ifadelerini içeren pankartları asan şüphelilerden 3'ü ''siyasi parti binası içerisinde terör örgütü propagandası yapmak" ve "zorla bir siyasi partinin faaliyetini engellemek" suçlarından tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, CHP'nin Şişli'deki İlçe Başkanlığına 16 Ekim'de gelerek parti mensuplarını zorla dışarı çıkartarak ''Barış Pınarı Harekatı"na yönelik "işgal" ifadelerini içeren pankartları astığı gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Savcılıkça ifadeleri alınan şüpheliler, "siyasi parti binası içerisinde terör örgütü propagandası yapmak" ve "zorla bir siyasi partinin faaliyetini engellemek" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden 3'nün atılı suçlardan tutuklanmasına, diğer iki şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Soruşturma kapsamında 1 şüphelinin ise firari olarak arandığı belirtildi.

Şüphelilerin, eylemlerini "DEV-GÜÇ" adlı örgütün çağrısıyla gerçekleştirdikleri, ayrıca bu eylemi sosyal medyada paylaştıkları öğrenildi.

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Barış Planı Harekatı CHP pankart

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