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CHP İstanbul adaylığı için yeni gelişme! Abdüllatif Şener'den Abdullah Gül sürprizi

SEÇİM HABERLERİ  | 26.11.2018 09:45 | Son Güncelleme

İstanbul adayını belirlemek için çalışmalarını sürdüren CHP'de Abdüllatif Şener ismi öne çıktı. Gazeteci Nagehan Alçı, Şener'in adaylık için Abdullah Gül'ü referans gösterdiği iddiasını gündeme getirdi.

CHP İstanbul adaylığı için yeni gelişme! Abdüllatif Şener'den Abdullah Gül sürprizi

Yerel seçim için aday belirleme süreci devam eden CHP'de İstanbul için her gün yeni bir isim ortaya atılıyor. Muharrem İnce, İlhan Kesici, Ekrem İmamoğlu derken, şimdi de Abdüllatif Şener ismi öne çıktı. Hatta kulislerde Şener'in adaylık için Abdullah Gül'ü referans gösterdiği iddia edildi.

Geçtiğimiz günlerde hareketli günler yaşadığı belirtilen CHP'de İstanbul adaylığı için Abdüllatif Şener ismi kulislerde konuşulmaya başlandı. " 2 gündür telefon ve mesaj yağmuru altındayım" diyen gazeteci Nagehan Alçı, Şener'in CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul adaylığı için onay isterken 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü referans olarak gösterdiğini iddia etti.

"Bu iddia bomba etkisi yarattı. Çok ilginç bir durumla karşı karşıyayım" diyen Alçı, yazısının ilgili bölümünde şu ifadelere yer verdi;

Hem CHP’li hem de CHP’ye yakın onlarca isim "Nihayet herkesin konuştuğunu yazdın" diyerek beni teyit ettiler. Yani bu iddia zaten CHP koridorlarında herkesin ağzında imiş.

5-6 YILDIR KONUŞMUYORLAR

Öte yandan Abdullah Gül’e çok yakın olan iş dünyasının önemli bir ismi aradı ve şunları söyledi: "Abdullah Bey ile Abdüllatif Şener 5-6 yıldır merhabalaşmazlar. Şener partiden ayrılırken onu vazgeçirmeye çalışanların başında sayın Gül vardı. İkna etmek için çok uğraştı. Hatta milletvekilliği için parasını bile bizzat kendisi yatırdı gitmesin diye. O nedenle çok bozuktur Şener’e. Aralarında hiçbir diyalog yok."

Bu yorumu bana bilgiyi veren kaynaklarıma sorduğumda verdikleri cevap şuydu: "Abdüllatif Şener, Gül’ün inisiyatifi ya da isteği ile değil, kendi kendine de 11. Cumhurbaşkanı'nı referans göstermiş olabilir."

Bu arada dün baktım, Şener, sosyal medyada kendi ismini İstanbul adaylığı için ortaya atanları "like" etmiş… Belli ki adaylığı çok istiyor.

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
nagehan midem bulanıyorsenden
NAGEHAN ALÇI iktidara yalakalık yapmak için taklalar atıyor
Hep İSTİYOR. Vereyim Demiyor. Yakında 20 Konutluk SİTE Yapılacak, Oraya ADAY Olsun. CHP Kendi değerlerine, CHP KÖKLERİNDEN Gelenlere Kapıyı Kapatma, Daha Başarılı Olacaksın. Tayyip Bey; Bilmiş de, Abdullatif Beyden Kurtulmuş, Özür Dilerim, CHP ye GÖNDERMİŞ. Hadi YÜREĞİN YETİYORSA, SİVAS MEMLEKETİN ORADAN ADAY Ol. İstanbul da SİVASLI Çok muş, Kazanırmış. SİVAS ta ki SİVASLILARIN Oyunu Al da GÖRELİM. KANDIRIKÇI. CHP liler Allah Sizlere ABDULLATİF Bey için Yardım Etsin. Saygılarımla
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