CHP İstanbul adaylığı için yeni gelişme! Abdüllatif Şener'den Abdullah Gül sürprizi

Yerel seçim için aday belirleme süreci devam eden CHP'de İstanbul için her gün yeni bir isim ortaya atılıyor. Muharrem İnce, İlhan Kesici, Ekrem İmamoğlu derken, şimdi de Abdüllatif Şener ismi öne çıktı. Hatta kulislerde Şener'in adaylık için Abdullah Gül'ü referans gösterdiği iddia edildi.

Geçtiğimiz günlerde hareketli günler yaşadığı belirtilen CHP'de İstanbul adaylığı için Abdüllatif Şener ismi kulislerde konuşulmaya başlandı. " 2 gündür telefon ve mesaj yağmuru altındayım" diyen gazeteci Nagehan Alçı, Şener'in CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul adaylığı için onay isterken 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü referans olarak gösterdiğini iddia etti.

"Bu iddia bomba etkisi yarattı. Çok ilginç bir durumla karşı karşıyayım" diyen Alçı, yazısının ilgili bölümünde şu ifadelere yer verdi;

Hem CHP’li hem de CHP’ye yakın onlarca isim "Nihayet herkesin konuştuğunu yazdın" diyerek beni teyit ettiler. Yani bu iddia zaten CHP koridorlarında herkesin ağzında imiş.

5-6 YILDIR KONUŞMUYORLAR

Öte yandan Abdullah Gül’e çok yakın olan iş dünyasının önemli bir ismi aradı ve şunları söyledi: "Abdullah Bey ile Abdüllatif Şener 5-6 yıldır merhabalaşmazlar. Şener partiden ayrılırken onu vazgeçirmeye çalışanların başında sayın Gül vardı. İkna etmek için çok uğraştı. Hatta milletvekilliği için parasını bile bizzat kendisi yatırdı gitmesin diye. O nedenle çok bozuktur Şener’e. Aralarında hiçbir diyalog yok."

Bu yorumu bana bilgiyi veren kaynaklarıma sorduğumda verdikleri cevap şuydu: "Abdüllatif Şener, Gül’ün inisiyatifi ya da isteği ile değil, kendi kendine de 11. Cumhurbaşkanı'nı referans göstermiş olabilir."

Bu arada dün baktım, Şener, sosyal medyada kendi ismini İstanbul adaylığı için ortaya atanları "like" etmiş… Belli ki adaylığı çok istiyor.



