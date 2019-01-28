CHP İstanbul ilçelerindeki adaylar kimler! İsim listesi açıklandı, Erdem Gül sürprizi

CHP Parti Meclisi 18 saat süren toplantısının ardından İstanbul'un 39 ilçesinden 29'unda belediye başkan adayını belirledi. Buna göre, 5 belediye başkanı tekrar aday gösterilirken, 5 belediyede de yeni isimler aday oldu.

BATTAL İLGEZDİ YENİDEN



İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan CHP Ataşehir Belediyesi eski Başkanı Battal İlgezdi tekrar aday gösterildi.

Canan Kaftancıoğlu'nun istifa etmesine neden olduğu iddia edilen Bülent Kerimoğlu da tekrar Bakırköy Belediye Başkan adayı oldu.

CHP, Büyükçekmece, Çatalca ve Sarıyer'de mevcut başkanlar Hasan Akgün, Cem Kara ve Şükrü Genç ile devam etme kararı aldı.

ERDEM GÜL ADALAR'DA ADAY

İstanbul'da 5 CHP belediyesinde ise yeni aday gösterildi. Buna göre; Eski Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül, Attilla Aytaç yerine Adalar Belediye Başkan adayı oldu.

Avcılar Belediye Başkanı Hanay Handan Toprak Benli'nin yerine ise Turan Hançerli aday gösterildi.

BEŞİKTAŞ'TA RIZA AKPOLAT

İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınan Murat Hazinedar aday gösterilmezken, Beşiktaş Belediye Başkan adaylığı için Rıza Akpolat aday oldu.

ŞERDİL DARA ODABAŞI KADIKÖY'DE

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu'nun yerine de Şerdil Dara Odabaşı aday gösterildi.

Kartal Belediye Başkanı olan Altınok Öz'ün yerine ise Gökhan Yüksel aday gösterildi.

CHP'nin İstanbul aday listesi şöyle:





