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CHP İzmir il binasına gamalı haç ve ırkçılık yazıları! Soruşturma başlatıldı

02.01.2022 18:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Konak ilçesinde CHP il binasına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kalemle 'Kahrolsun HDP, PKK', 'CHP Atatürk'ün partisi değil' ve 'Irkçılık yaşatır' yazıldı ve gamalı haç çizildi. İl Başkanı Deniz Yücel, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

CHP İzmir il binasına gamalı haç ve ırkçılık yazıları! Soruşturma başlatıldı

Konak'ta ilçesinde bulunan CHP İzmir İl Başkanlığı binasının dışına, iddiaya göre dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kalemle 'Kahrolsun HDP, PKK', 'CHP Atatürk'ün partisi değil' ve 'Irkçılık yaşatır' yazılırken, gamalı haç çizildi.

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"UMDUKLARINI BULAMAYACAKLAR"

Durumu fark eden partililerin haber vermesi üzerine şüpheliler hakkında şikayette bulunuldu. Duvara yazılan yazılar ise silindi.
Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, "Dün gece il binamızın duvarına ırkçılığı öven, kin ve nefret ifadeleri içeren yazılar yazılmış olup konu ile ilgili polis ve savcılıkça soruşturma başlatılmıştır. Süreci takip ediyoruz. Kin, nefret ve şiddetten medet umanlar bilsinler ki umduklarını bulamayacaklar" ifadelerini kullandı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İzmir CHP
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