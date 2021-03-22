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CHP Kırıkhan İlçe Başkanı Sıraç: “Mehmet K.’nin partimizle ilişiği bulunmamaktadır”

22.03.2021 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kırıkhan İlçe Başkanı Avukat Mustafa Sıraç, önceki gün gerçekleşen operasyonda teröristlere yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ve ilçe yönetiminde yer aldığı iddia edilen Mehmet K.’nin partileriyle ilişiğinin olaydan önce kesildiğini açıkladı.CHP Kırıkhan İlçe Başkanı Avukat Mustafa Sıraç, yapılan operasyonda teröristlere yardım ve yataklık iddiasıyla gözaltına alınan ve CHP ilçe yönetiminde yar aldığı iddia edilen Mehmet K.

CHP Kırıkhan İlçe Başkanı Sıraç: “Mehmet K.’nin partimizle ilişiği bulunmamaktadır”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kırıkhan İlçe Başkanı Avukat Mustafa Sıraç, önceki gün gerçekleşen operasyonda teröristlere yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ve ilçe yönetiminde yer aldığı iddia edilen Mehmet K.’nin partileriyle ilişiğinin olaydan önce kesildiğini açıkladı.
CHP Kırıkhan İlçe Başkanı Avukat Mustafa Sıraç, yapılan operasyonda teröristlere yardım ve yataklık iddiasıyla gözaltına alınan ve CHP ilçe yönetiminde yar aldığı iddia edilen Mehmet K. hakkında yazılı bir açıklama yaptı.
Sıraç açıklamasında, “Hepinizin bildiği ve duyduğu elzem olayı üzülerek ve sıkılarak duymuş olmaktayız, masa başında değil de, Kurtuluş Savaşı meydanlarında Kuvay-i Milliye’nin en önemli etkin ve etken, Cumhuriyeti kuran ve kurtaran bir parti olarak, adımızın bu tür menfur olayla anılması, bizleri derinden yaralamış ve üzmüştür. Bu kişinin bireysel hatası yüzünden belli bir toplumu, topluluğun suçlanmasını yanlış buluyor ve reddediyoruz. Adı geçen şahsın partimizle hiçbir ilişiği, bağı bulunmamaktadır. Şahıs bu olay öncesinden parti disiplinine, tüzüğüne aykırı hareket ettiği için, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından ilişiği kesilmiştir. Devletimizin aziz ve parçalanmaz bütünlüğünü esas bilip, görev edinmiş bir ruhla daha sıkı kenetlenip çalışacağız, bu tür olayların bizlerin ve partimizin adının zedelenmesine izin vermeyeceğiz. Devletimizin ve bayrağımızın gölgesi üzerimizden eksik olmasın. Ne mutlu Türk’üm diyene” ifadelerine yer verdi.

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