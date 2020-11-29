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  4. CHP'li Ali Mahir Başarır'ın sözleri olay oldu! Peş peşe tepkiler

CHP'li Ali Mahir Başarır'ın sözleri olay oldu! Peş peşe tepkiler

29.11.2020 11:40 | Son Güncelleme:
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CHP'li Ali Mahir Başarır'ın sözleri olay oldu! Peş peşe tepkiler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'a tepki gösterdi. Çelik, "Türk Ordusu satılmış' diyen CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır şuursuz ve zehirli bir dil kullanıyor" dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da "Bu çirkin dili reddediyor ve şiddetle kınıyoruz" derken, İletişim Başkanı Fahrettin Altun "Lanetliyorum" ifadesini kullandı.

AK Partili Çelik, Twitter hesabından CHP'li Başarır'ın kullandığı ifadelere tepki gösterdi. CHP'li Başarır, bir televizyon kanalında Sakarya'daki tank-palet fabrikasının Katarlı şirkete verilmesi hakkında, "Öyle bir noktadayız ki; Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış. 20 milyon dolara satıldığı söyleniyor, 50 milyon dolara satılmış" ifadelerini kullanmıştı.

Çelik, bu ifadelere tepki gösterirken, "Kahraman Türk Ordusu hakkında ahlak ve seviye yoksunu ifadeler kullanan CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır’ı şiddetle kınıyoruz. 'Türk Ordusu satılmış' diyen CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır şuursuz ve zehirli bir dil kullanıyor. CHP yöneticileri öğretmenlerimizden askerlerimize kadar tüm değerlerimizi saygısız bir dille hedef alıyor. Bu zihniyete karşı en güçlü cevabı vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Kahraman Türk Ordusuna dışardan ve içerden yöneltilen her türlü saygısızlığı mahkum ediyoruz" dedi.

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KALIN'DAN DA TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da "Geçmişte askeri vesayeti arkalarına alarak iktidar olanlar bugün milletin hizmetinde olan Türk Ordusuna dil uzatıyor. Bu çirkin dili reddediyor ve şiddetle kınıyoruz. Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru için kahramanca mücadele eden ordumuza desteğimiz tamdır" diye tepki gösterdi.

kalın

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: LANETLİYORUM!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yaptığı açıklamada "Şerefli ordumuza hakaret edenleri lanetliyorum! Ordumuz birilerinin siyaseti baskılamak için istedikleri zaman göreve çağıracakları bir vesayet odağı değildir. Silahlı kuvvetlerimiz, ülkemizin etkin bir bölgesel güce dönüşmesine katkı sunan büyük, güçlü ve şerefli bir ordudur." ifadelerini kullandı.

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