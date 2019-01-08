HABER

CHP'li Altay: Allah Tayyip Erdoğan'a kolaylık versin

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 23:12 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis’e, binlerce koruma ve uzun namlulu silahları bulunan özel harekat polisleriyle birlikte geldiğini söyleyerek, “Allah Tayyip Erdoğan’a kolaylık versin. Yani Meclis’e böyle giren bir insanın içerisinde bulunduğu korku sadece FETÖ’den kaynaklı olamaz. Bu kadar eziyet eden bir insan her şeyden korkar” ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, bugün KRT televizyonunda Savaş Kerimoğlu’nun sunduğu Siyaset Gündemi programında çok konuşulacak sözler söyledi.

Engin Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın grup toplantısı nedeniyle Meclis’e, binlerce koruma ve uzun namlulu silahları bulunan özel harekat polisleriyle birlikte geldiğini anlattı.

"HER ŞEYDEN KORKAR"

Altay, ellerinde uzun namlulu silahlar olan korumaların Meclis binasının içerisine girmesine ise tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “korktuğunu” iddia eden Altay, “Allah Tayyip Erdoğan’a kolaylık versin. Yani Meclis’e böyle giren bir insanın içerisinde bulunduğu korku sadece FETÖ’den kaynaklı olamaz. Bu kadar eziyet eden bir insan her şeyden korkar” ifadelerini kullandı.

Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...
Çanakkale Boğazı'nda büyük panik!Çanakkale Boğazı'nda büyük panik!
Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldiRutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay Cumhurbaşkanı Erdoğan meclis Koruma FETÖ

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Eren Erdem hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Eren Erdem hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'dan Suriyeliler için çok konuşulacak sözler

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'dan Suriyeliler için çok konuşulacak sözler

Televizyon ekranında olay sözler! 'Hulusi Akar'ı kazıdık...'

Televizyon ekranında olay sözler! 'Hulusi Akar'ı kazıdık...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çanakkale Boğazı'nda yük gemisinde yangın! Çok sayıda römorkör sevk edildi

Çanakkale Boğazı'nda büyük panik!

Rutkay Aziz’den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Mozart' yanıtı

Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldi

Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD heyetine terörle mücadele mesajı

Kritik görüşme! 'Bir an önce...'

Ege Üniversitesi'nin koruluğu Millet Bahçesi oluyor

Ege Üniversitesi'nin koruluğu Millet Bahçesi oluyor

Karayolu ulaşıma kapandı, çok sayıda araç yolda kaldı

Yol ulaşıma kapandı! Araçlar mahsur kaldı

Didem Arslan'a hakaret eden CHP'li hakkında karar

Ünlü spikere hakaret eden CHP'li için karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.