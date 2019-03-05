HABER

CHP’li belediye başkan adayı istifa edip AK Parti’ye geçti!

SEÇİM HABERLERİ  | 05.03.2019 11:41 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Derecik ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) belediye başkan adayı Suat Yüksel, partisinden istifa ederek AK Parti’ye geçti.

CHP’li belediye başkan adayı istifa edip AK Parti’ye geçti!

Hakkari'nin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Derecik ilçesinde CHP Belediye Başkan adayı Suat Yüksel partisinden istifa etme kararı aldı. İstifanın ardından AK Parti’ye geçen Suat Yüksel’in rozetini AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç taktı.

Yüksel, 31 Mart seçimleri için CHP’den belediye başkan adayı olduğunu, ancak istifa kararı aldığını belirterek, "Adaylıktan sonra içinde bulunduğum durumu tekrar gözden geçirerek CHP, HDP, İYİ Parti ve diğer partilerin zillet ittifakı içerisinde olduklarının farkına vardım. Bu nedenle CHP Derecik Belediye Başkan adaylığımdan istifa edip, Adalet ve Kalkınma Partisi’ne katıldım. Bilindiği üzere hepimiz az çok biliyoruz. Bizler bu vatan, bu topraklar uğruna nice canlar verdik. Nice şehit ve gazilerimiz var. CHP, HDP, İYİ Parti ve diğer partiler zillet içinde olduklarından gönlüm razı olmadı. Yapılan bütün konuşmaları analiz ettim. Şunun kanısına vardım: Ülkemizi, bölgemizi, halkımızı, huzura ve refaha götürebilecek tek parti ve hizmetin en güzel yapılacağı partinin AK Parti olduğu kanaatine vardım" dedi.

(DHA)

PARTNERGece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!Gece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'slogan' yanıtıKılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'slogan' yanıtı
Flaş... Büyükşehirdeki adaylarını çektilerFlaş... Büyükşehirdeki adaylarını çektiler
Anahtar Kelimeler:
yerel seçim seçim 2019 CHP ak parti Derecik suat yüksel

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da dehşet! Mahalleli idam sloganları attı!

İstanbul'da dehşet! Mahalleli idam sloganları attı!

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

Acun'dan ilginç Sabriye yorumu! Survivor'a neden katıldığını açıkladı

Acun'dan ilginç Sabriye yorumu! Survivor'a neden katıldığını açıkladı

Çukur'da şoke eden final sahnesi! Dengeler değişiyor!

Çukur'da şoke eden final sahnesi! Dengeler değişiyor!

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Saylak'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Saylak'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan 'Sloganları Pensilvanya'dan belirleniyor' sözüne yanıt

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'slogan' yanıtı

HDP, Muğla Büyükşehir ve 8 ilçedeki adaylarını çekti

Flaş... Büyükşehirdeki adaylarını çektiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak'tan duyurdu: 81 ile yaygınlaştırılacak

Erdoğan'dan Zonguldak mitinginde 'tanzim satış' açıklaması

Mustafa Sarıgül, Şişli projelerini açıkladı

Mustafa Sarıgül, Şişli projelerini açıkladı

Ağrı'da İYİ Parti'den toplu istifa

Ağrı'da İYİ Parti'den toplu istifa

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı (AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti son oy oranları)

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.