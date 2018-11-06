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CHP'li belediye başkanı istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 10:24 | Son Güncelleme

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Şadan Ersoy, partisinden istifa etiğini açıkladı. Ahmet Şadan Ersoy, ilkeli bir siyaset için partisinden istifa ettiğini ve önümüzdeki seçimlerde aday olmayacağını açıkladı.

CHP'li belediye başkanı istifa etti

Çemişgezek ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Şadan Ersoy, yaklaşan yerel seçimler nedeniyle CHP İlçe Başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin olumsuz tavırları nedeniyle partisinden istifa ettiğini açıkladı. Başkan Ersoy, CHP'den istifa etmesiyle ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, mevcut Çemişgezek ilçe başkanı ve yönetimi ile siyaset yapma ve politika üretme şansı kalmadığını, önümüzdeki yerel seçimleri kazanmak yerine kısır çekişmeler ile partinin zarar gördüğünü belirterek şöyle dedi:

AÇIKLAMA YAPTI

"Daha önce de bildiğiniz gibi CHP ilçe başkanı ve ilçe yönetiminin olumsuz tavırları nedeniyle istifanın eşiğine geldim. Ben iktidar partisinin yönetimindeki belediyeyi 2014 yerel seçimlerinde CHP’ye kazandırdım. Bugünkü ilçe başkanı o zamanlar yoktu bile, ben dişimle tırnağımla seçimi kazandım. İlçe başkanlığındaki yönetimle siyaset yapma politika üretme şansı kalmamıştır. Seçim kazanılmaya odaklanılacağı yerde, kısır çekişmelerle vakit geçirir hale gelmiştir. Kazanmanın da, kaybetmenin de günahı da, sevabı da onlarındır. Belediye başkanlığını insan odaklı, ilçeye huzurun hâkim olmasını elimizden geldiğince de hizmet yapmaya çalıştım. Kendimi Çemişgezek halkı için var olmaya adadım. Çünkü, Çemişgezekliler iyi yönetilmeye layıklardır. Ben ismimin tartışılmasına kalkışıldığı anda ilkem gereği, çizgimden taviz vermem tartışanların da önünü açmak için parti üyeliğinden istifa ettim."

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Anahtar Kelimeler:
Tunceli CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Şadan Ersoy

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Dürüst siyasetcinin ne işi var CHP de istifa ediyor hemen gerçekleri görünce
SEN ÖNCE ARKANDAKİ YAZIYI DOĞRULT.ONDAN SONRA SİYASET YAP.SATILMIŞSINIZ HEPİNİZ.
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