CHP'li belediyenin ekmek dağıtılması yasaklanmıştı! AK Parti'den ilk yorum: Paralel yapı

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz ekmek dağıtımı uygulaması İçişleri Bakanlığı genelgesi ile yasaklandı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda belediyelerin ücretsiz ekmek dağıtımının yasaklandığını duyurdu.

Yasak kararı sonrası çok sayıda CHP'li vekil tepki gösterdi. Konuyla ilgili hükümet kanadından ilk yorum Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'dan geldi. Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Ünal, "Anadolu’da “ayrı baş çekmek” deyimi vardır. Bunun devletteki karşılığı paralel yapıdır" ifadelerini kullandı.

Anadolu’da “ayrı baş çekmek” deyimi vardır. Bunun devletteki karşılığı paralel yapıdır. Devlet bir yönetim ve organizasyon biçimi olarak yüksek koordinasyon içerisinde ve yasalar çerçevesinde çalışır. Tüm yasalar dayanağını anayasadan alır. #CHPbunuNedenYapıyor pic.twitter.com/oSWKJyDWX0 — Mahir Ünal (@mahirunal) April 19, 2020



