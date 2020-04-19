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CHP'li belediyenin ekmek dağıtılması yasaklanmıştı! AK Parti'den ilk yorum: Paralel yapı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2020 14:52 | Son Güncelleme

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz ekmek dağıtımı çalışmalarının İçişleri Bakanlığı genelgesi ile yasaklanması üzerine başlayan tartışmalarla ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Anadolu'da 'ayrı baş çekmek' deyimi vardır. Bunun devletteki karşılığı paralel yapıdır" yorumunda bulundu.

CHP'li belediyenin ekmek dağıtılması yasaklanmıştı! AK Parti'den ilk yorum: Paralel yapı

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz ekmek dağıtımı uygulaması İçişleri Bakanlığı genelgesi ile yasaklandı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda belediyelerin ücretsiz ekmek dağıtımının yasaklandığını duyurdu.

Yasak kararı sonrası çok sayıda CHP'li vekil tepki gösterdi. Konuyla ilgili hükümet kanadından ilk yorum Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'dan geldi. Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Ünal, "Anadolu’da “ayrı baş çekmek” deyimi vardır. Bunun devletteki karşılığı paralel yapıdır" ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Mersin Büyükşehir Belediyesi ücretsiz ekmek dağıtımı CHP AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal

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