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  4. CHP'li Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın hapis cezası onandı! Siyasi yasak getirildi

CHP'li Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın hapis cezası onandı! Siyasi yasak getirildi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
19.09.2024 15:08
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Adana'nın Ceyhan Belediye Başkanı CHP'li Kadir Aydar ile CHP İlçe Başkanı kardeşi Caner Aydar ve amcası Ertan Aydar, 'Hukuki alacağın tahsili amacıyla tehdit' suçundan 2 yıl 1'er ay hapis cezasına mahkum edilmişti. Adana Bölge İdare Mahkemesi Başkan Kadir Aydar'ın 2 yıl 1 aylık hapis cezasını onayıp, mahkûmiyet süresince siyasi yasak getirdi.

CHP'li Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın hapis cezası onandı! Siyasi yasak getirildi

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın tehdit suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasını Adana Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesi onadı. Aydar aldığı hapis cezasından dolayı siyasi yasaklı konumuna düştü.

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KARAR ONANDI

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesinin kararı ile Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın istinaf incelemesinde bulunan tehdit suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına ilişkin dosyası sonuçlandı. Oy çokluğu ile (1’e karşı 2 oyla) karar onandı. Muhalif üye tarafından şikâyetin 13 ay sonra yapılması, herhangi bir tanığın bulunmaması, mağdurların sürekli beyan değiştirmeleri gözetilerek kararın bozulması ve tüm sanıkların atılı suçtan beraat etmeleri gerektiği muhalefet şerhinde vurgulandı. Aydar’a aldığı hapis cezasından dolayı siyasi yasak getirildi.

"HAKKIMIZI SONUNA KADAR KULLANACAĞIZ"

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar yaptığı açıklamada, "Deliler incelenmemiş, taraflara dosya içeriği açıklatılmamış, görüntü CD’si izlenmemiş ve bu eksikler için duruşma açılmaksızın dosya sonuçlandırılmıştır. Ortada büyük bir hukuk garabeti oluşmuştur. Aynı konumda bulunan ve siyaset yapmayan sanıklar beraat etmiş, siyaset yapan sanıkların ise cezası onanarak siyasi yasak getirilmiştir. Muhalefet şerhinde açıkça da bu durum ifade edilmiştir. Karara karşı tabii ki yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Belediye başkanı Ceyhan CHP
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