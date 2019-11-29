CHP'li Deniz Yavuzyılmaz'dan çok konuşulacak 'Milli Piyango' iddiası!

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz,Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Milli Piyango ile ilgili yaptıkları araştırmalara işaret ederek, 2000 yılından itibaren bu konuda Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu ve Sayıştay'ın hazırladığı raporları incelediklerini bildirdi.

"ÇEKİLİŞLERİ YÖNETİYOR"



Aynı firmanın 23 yıldır sözleşme kapsamında birer yıl uzatmayla Milli Piyango'dan ihale aldığına dikkati çeken Yavuzyılmaz, "Bu firma sistem yazılımlarını yapıyor, danışmanlık, müşavirlik hizmetleri veriyor. Çekiliş ürünlerini Milli Piyango'ya satıyor. Bir nevi çekilişleri yönetiyor." dedi.

Bu firmanın ilk olarak 1996 yılında ABD merkezli GTECH Corporation ismiyle ihale aldığını anlatan Yavuzyılmaz, 2016 yılından bugüne ise aynı firmanın International Game Technology (IGT) Turkey ismiyle ihaleleri almayı sürdürdüğünü söyledi.

Bu firmanın 23 yıldır Milli Piyango'da çekilişleri yaptığını savunan Yavuzyılmaz, "Bir nevi çekilişleri Milli Piyango değil, GTECH Corporation yönetiyor." diye konuştu.