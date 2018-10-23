CHP'li Engin Altay evlendi! Güneş Gazetesi'nden flaş iddia: Nikah geçersiz

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın kendisinden yaşça küçük bir kadınla yeniden dünyaevine girdiği iddia edildi. Güneş Gazetesi'nde yer alan haberde, çiftin nikahını, görevden alınan Ataşehir eski Belediye Başkanı Battal İlgezdi kıydı.
MEDYADAN GİZLENDİ
Sınırlı sayıda davetlinin katıldığı düğün, sır gibi saklandı. Tören, hem Kılıçdaroğlu’nun hem de Altay’ın aile dostu CHP’li Erkan Ersin’in sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı. Hiçbir karede yer almayan Genel Başkan'ın düğüne davet edilip edilmediği merak konusu oldu.
İLGEZDİ'NİN YETKİSİ YOK
Görevdeki CHP’li büyükşehir ve ilçe belediye başkanları olmasına rağmen, Ataşehir’deki soruştuma kapsamında makamından azledilen İlgezdi’nin nikahı kıyması dikkat çekti. Belediyede hiçbir yetkisi kalmayan İlgezdi’nin, sembolik olarak cübbe giydiği iddia edildi.
MİT ve Emniyet rapor hazırladı! İş adamlarına büyük operasyon geliyor
Milletvekillerinin maaşı artık kesilmeyecek!
Muharrem İnce bombayı patlattı: İlk kez söylüyorum
Alkollü ve ehliyetsiz sürücü kenti birbirine kattı, böyle yakalandı
'Veliaht Prens'in danışmanı katillerle görüştü' iddiası
CIA Başkanı Gina Haspel, Türkiye'ye geliyor
Maltepe'de öğrenci yurdunda sır ölüm!
Kütahya'da korkunç olay! Karısını başka adamla yakalayınca dehşet saçtı
WhatsApp'tan olay yaratacak yeni güncelleme! Karanlık mod'da büyük rahatlık...
Türk hacker Apple'dan fidye istedi!
Baş ağrısı deyip geçmeyin! Migreni var sanıyordu beyinciği sarktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum