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CHP'li Engin Altay evlendi! Güneş Gazetesi'nden flaş iddia: Nikah geçersiz

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.10.2018 08:00 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ikinci kez evlendi. Altay çiftinin nikahını görevden alınan Ataşehir eski Belediye Başkanı Battal İlgezdi kıydı. Güneş Gazetesi'nde yer alan haberde, belediyede hiçbir yetkisi kalmayan İlgezdi’nin kıydığı nikahın geçersiz olacağı iddia edildi.

CHP'li Engin Altay evlendi! Güneş Gazetesi'nden flaş iddia: Nikah geçersiz

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın kendisinden yaşça küçük bir kadınla yeniden dünyaevine girdiği iddia edildi. Güneş Gazetesi'nde yer alan haberde, çiftin nikahını, görevden alınan Ataşehir eski Belediye Başkanı Battal İlgezdi kıydı.

MEDYADAN GİZLENDİ

Sınırlı sayıda davetlinin katıldığı düğün, sır gibi saklandı. Tören, hem Kılıçdaroğlu’nun hem de Altay’ın aile dostu CHP’li Erkan Ersin’in sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı. Hiçbir karede yer almayan Genel Başkan'ın düğüne davet edilip edilmediği merak konusu oldu.

engın altay

İLGEZDİ'NİN YETKİSİ YOK

Görevdeki CHP’li büyükşehir ve ilçe belediye başkanları olmasına rağmen, Ataşehir’deki soruştuma kapsamında makamından azledilen İlgezdi’nin nikahı kıyması dikkat çekti. Belediyede hiçbir yetkisi kalmayan İlgezdi’nin, sembolik olarak cübbe giydiği iddia edildi.

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