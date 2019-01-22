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CHP'li ilçe başkanından AK Parti'li belediye başkanının fotoğrafına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 17:21 | Son Güncelleme

Gaziantep Şahinbey’in AK Parti’li Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile olan fotoğrafına CHP'den tepki geldi. Gaziantep’teki bir taziye ziyaretinde, AK Parti’li Belediye Başkanı yerde otururken, koltukta oturan Bakan Süleyman Soylu ile konuşuyor.

CHP'li ilçe başkanından AK Parti'li belediye başkanının fotoğrafına tepki

AK Parti’li Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu karşısındaki fotoğrafına, CHP tepki gösterdi.

"ÇIKAR AMAÇLI YAPILAN SİYASETİN İBRETLİK RESMİ"

Oda Tv'nin haberine göre, CHP Şahinbey İlçe Başkanı Uğur Özpolat, Şahinbey belediye başkanının böyle bir duruma düşmesinin onur kırıcı olduğunu ifade ederek, “Çıkar amaçlı yapılan siyasetin insanları ne hale getirdiğinin göstergesi için bir ibretlik resim. Diz çökme, el pençe divan pozu Gaziantep siyasetine hiç yakışmadı. Türkiye’de siyasetin kirlenmişliğinin en büyük göstergesi” dedi.

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CHP Şahinbey İlçe Başkanı Uğur Özpolat’ın açıklamasının tamamı şöyle:

“Türkiye’de siyasetin kirlenmişliğinin en büyük göstergesi. Çıkar amaçlı yapılan siyasetin insanları ne hale getirdiğinin göstergesi bir ibretlik resim. Bakınca insanlığınızdan utanırsınız. Güce tapmanın ne demek olduğunu görürsünüz. Eldeki gücü kayıp etmemek için size o gücü verene ne kadar alçalacak davranışlarda bulunursunuz. İşte bu resim ülkeyi yönetenlerin ahlaki ve ruh halini anlatan açık bir resimdir. Şahinbey Belediye Başkanı elindeki gücü kaybetmeme çabası içerisinde nelere katlanıyor. Hem insanlığa hem de inançlarımıza, inandıklarına aykırı sırf gücü kaybetmemek için bu kadar eğilmek, gerisini siz düşünün. Gaziantepli seçmenlere sesleniyorum. Oylarınızla seçtiğiniz belediye başkanının düştüğü duruma iyi bakın. Bu şahıs sizleri temsil ediyor. Sizin adınıza biat ediyor boyun eğiyor. Anadolu insanına yakışmayacak dik duruştan öte sizleri düşünmekten öte makam ve mevkisini bundan sonraki siyasi ve maddi ikbalini düşünüyor. Bunları da yaparken sizlerden aldığı oylarla sizden aldığı destekle yapıyor. Yani sizleri kullanıyor. Kendi ikbali için sizlerin düşüncelerini sömürüyor. Sonra ne oluyor ne kadar eğilmişsen o kadar övgü alıyorsun. Tebrik ediliyorsun. Hz. Ali’nin dediği gibi ‘Haksızlık karşısında eğilme. Eğilirsen hem hakkını hem şerefini kaybedersin.’ Şimdi doğru yapma zamanı gücün karşısında eğilenlerle birlikte olanlarla değil. Ezilenlerle birlikte olma zamanı…"

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep şahinbey ak parti mehmet tahmazoğlu Süleyman Soylu

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Okuyucu Yorumları 140 yorum
ne alaka! Örf, adet, saygı bilmeden herşeye zıplayan chp. Taziye evi orası, ev sahibi gücü yettiğince hürmet eder, konuklar da aynı şekilde makamını, zenginliğini unutup taziyesini iletmeye gider. Tek derdi fitne bu chp nin...
@tuncaykaya60 chp'nin tekel büfesi insanları bilmez anlamazlar türk töresinden.
Koskoca evde sandalye yokmu? Hadi yok bir kişi sandalye veremiyor mu? Koskoca belediye başkanı. Ayrıca belediye başkanını halk seçer içişleri bakanını cumhurbaşkanı.hani nerde halkın iradesinin özgürlüğü?
Yerde sürüne sürüne dolaşan birinin taziye ile ne alakası var Töreymiş yalakalık töre olmuş
Ben Türküm örf adetim bu değil.Bu hangi milletin töresi örfü adeti.Aydınlatır mısınız?
ev sahibi değil, sandıktan çıkmış yani halkın seçtiği bir yönetici o diz çöken. Ama soyluyu halk seçmedi, oraya atanarak geldi. Aradaki farkı görmeniz için ufak beyninizi azıcık kullanmanız gerekiyor
bunlar yani chp liler taziyelere gitmedikleri için bilmiyorlar bak fotoya iyicene baksalar tam o esnada elfatiha dendigi için imam tarafından herkes oldugu yerde oturur oturacak yer yoksa bulundugu yerde çöker fatihasını okur ama bu ebucehilin torunları bunları bilmezler çamur atarlar
HADİ ORDAN BE. DÜPEDÜZ YALAKALIK.
@tuncaykaya60 siz yerlerde sürünün fikriniz sizi bağlar.
Özüne dön Türk ! Araplaşma..Sen köle değil özgürsün!
@tuncaykaya60 taziye evinde gelebe saygı olur ama acısı olan el ustunde tutulur.. ökuz diyecem öküze ayıp
Yav işte el ayak öpecen,yalakalık yapacan,gerekirse yerlerde sürünecen,bayansan kafayı türbanlıyacan,O bir peygamber gibi,vs.vs.vs.diyecen...ADAY olacan,
@n_ciftci0655 gerzek çiftçi seni, örfünü bilmeyen mal, orası makam odasımı haberi oku öyle yaz geri zekalı çiftçi bile olamazsın öküz
@n_ciftci0655 BU HÜLOĞLARIN ,MİLLETE CONTA YAKTIRMAKTAN BAŞKA BİR İŞLERİ YOK.
hepsi sünepe biat kültürünün insanları rezil insanlar
bu ülke Geçmişte ingiliz kurallarını limanlarda karşılayıp önünde eğilip biat eden ulke yoneticilerinide gördü malesef
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