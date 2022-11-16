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CHP'li Mahmut Tanal'dan 'kadınlara regl izni' için TBMM'ye kanun teklifi: Temel bir insan hakkı olarak görülmeli

16.11.2022 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal kadınların regl izni kullanması için hazırladığı kanun teklifini TBMM'ye sundu. Teklifte kadın memur ve kadın işçilerin, regl başlangıç tarihinden itibaren ayda bir iş günü izinli sayılması istendi.

CHP'li Mahmut Tanal'dan 'kadınlara regl izni' için TBMM'ye kanun teklifi: Temel bir insan hakkı olarak görülmeli

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın hazırladığı Devlet Memurları Kanunu ile İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. Teklifte kadınların regl iznin temel insan hakkı olarak görülmesi vurgusu dikkat çekerken ayda bir gün de izinli sayılmaları istendi.

KADIN HAKLARI TARİHÇESİ HATIRLATILDI

CHP’li Tanal’ın imzasını taşıyan kanun teklifinin gerekçesinde, kadın hakları mücadelesinin tarihçesi hatırlatıldı.

Regl döneminin pek çok kadının ağır geçirdiği bir süreç olduğuna vurgu yapılan gerekçede, regl izninin önemine dikkat çekildi.

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"HAYATTA KALMAYI İMKANSIZ HALE GETİREN..."

Regl izni uygulamasının, çalışanları biyolojik ihtiyaçları doğrultusunda çalışma hayatına adapte eden bir uygulama olduğunun belirtildiği gerekçede, "Özellikle şiddetli ağrılı regl ya da polikistik over sendromu gibi rahatsızlıkları olan çalışan kadınlar için regl döneminde çekilen ağrı, çalışmayı ya da günlük hayata katılmayı imkânsız hale getiren bir seviyeye ulaştırmaktadır. Bu bakımdan regl izni, hem sağlık hakkı bakımından hem de regl konusunun iş/çalışma hayatında da normalleştirmesi bakımından örnek bir uygulamadır. Regl izni, tıpkı yaşam hakkı gibi temel bir insan hakkı olarak görülmeli ve uygulanmalıdır." denildi.

DÜNYDAKİ ÖRNEKLERİ

Regl izninin ilk olarak Japonya’da ortaya çıktığının aktarıldığı gerekçede, söz konusu izin uygulamasının İtalya, Çin ve Tayvan gibi ülkelerde sürdürüldüğü dile getirildi.

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