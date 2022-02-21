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CHP'li meclis üyesinin paylaşımı istifa getirdi! 'Kıvrımları muhteşem'

21.02.2022 21:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Buca Belediyesin CHP'li meclis üyesi Bülent Uygur, zeytinyağı fiyatlarına dikkat çekmek için yaptığı, "Şu sadeliğe, şu tada, şu duruşa, şu zerafete, bakar mısınız? İnsanın adeta çıtır çıtır yiyesi geliyor. Ona sahip olmak için neler vermezdim. Kıvrımları muhteşem. O şişenin içinde duruşundaki sadeliğe bakın." şeklindeki kadın beden tasvirli paylaşımı tepkilere neden oldu. Tepkiler üzerine CHP'den istifa ettiğini duyuran Uygur, "İroni yapmak istedim ancak yanlış anlaşıldım" dedi.

CHP'li meclis üyesinin paylaşımı istifa getirdi! 'Kıvrımları muhteşem'

Buca Belediye Meclisi CHP'li Meclis Üyesi Bülent Uygur, zeytinyağındaki fiyat artışına dikkat çekmek için sosyal medya hesabından kadın bedeni tasvir eder şekilde ifadeler kullanması tartışmalara neden oldu.

Sosyal medya hesabından kadın fotoğrafları kullanarak, "Şu sadeliğe, şu tada, şu duruşa, şu zerafete, bakar mısınız? İnsanın adeta çıtır çıtır yiyesi geliyor. Tavada yapacaksınız. Tavanın içerisine koyunca kısık ateşte çıtır çıtır ses getirecek. Adeta bir asalet timsali. Ona sahip olmak için neler vermezdim. Kıvrımları muhteşem. O şişenin içinde duruşundaki sadeliğe bakın. Bence Ayvalık yöresi zeytinyağı ve 0 asit. En az 100 TL'dir litresi. Gerçekten muhteşem değil mi? (Siz ne zannetmiştiniz ki?)" ifadelerini kullandı.

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TEPKİLER ÜZERİNE CHP'DEN İSTİFA ETTİ

Buca Belediye Meclis Üyesi Bülent Uygur'un paylaşımı siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra sosyal medyada kullanıcıları tarafından büyük tepki gördü. Tepkilerin ardından Bülent Uygur, partisinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Uygur yaptığı açıklamada, "31.03.2019 tarihinden itibaren yaklaşık 3 yıldır Millet İttifakının ortağı İYİ Parti listesinden girdiğim ittifakın devamı için CHP Meclis Üyesi olarak devam ettiğim ... Ve 3 yıldır güzel dostluklar edindiğim CHP üyeliğinden sürecin getirdiği sorumluluklar ve gördüğüm lüzum üzerine istifa etmiş bulunuyorum." ifadelerine yer verdi.

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"İRONİ YAPTIM, YANLIŞ ANLAŞILDIM"

DHA'ya açıklamalarda bulunan Bülent Uygur, "Yağ fiyatlarına dikkat çekmek istedim. İroni yaptım. Yanlış anlaşıldım. Özür dilerim. Partimden istifa ettim. Ama meclis üyeliğinden istifa etmem gereken bir durum bulunmuyor" dedi.

"SADECE PARTİDEN İSTİFA ETMESİ YETMEZ"

AK Parti'li yöneticiler, Uygur'un sadece partisinden değil meclis üyeliğinden de istifası gerektiğini dile getirdi. AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Dilek Yıldız Büyükdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu istifa anlamsızdır. Millet İttifakı'nın ortak ismi olan Buca Belediyesi Meclis Üyesi Uygur'un CHP'den istifa etmesi; kendileri için bulunmuş siyasi bir çözümdür. Olması gereken; ahlak ve değer tanımayan bu kişinin meclis üyeliğinden de istifa etmesidir" dedi.

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Geçtiğimiz aylarda CHP Tire'nin o dönemki İlçe Başkanı Hakan Şenoyar da ilçe sınırları içerisinde yapılmak istenen ve yoğun tepkilere neden olan mermer ocağına dikkat çekmek için bir kadın bedeni görselini kullanarak paylaşım yapması da tepkilere neden olmuştu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya İzmir CHP
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