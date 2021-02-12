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CHP'li Mengü'den Kılıçdaroğlu'na eleştiri: 'Dostlarımla iktidara geleceğim' söylemi yanlış

12.02.2021 13:47 | Son Güncelleme:
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CHP'li Mengü'den Kılıçdaroğlu'na eleştiri: 'Dostlarımla iktidara geleceğim' söylemi yanlış

CHP eski milletvekili ve parti üyesi Şahin Mengü, ''Siz, 'Ben dostlarımla iktidara geleceğim' dediğiniz zaman aslında 'Benim söylemlerim yetmiyor, ben başkalarıyla iktidara geleceğim' diyorsunuz. Ondan dolayı bu yanlış bir söylem" dedi.

CHP'li Mengü, CHP'de son dönemde yaşanan istifalar ve yaşanan olaylara ilişkin değerlendirmede bulundu. Mengü, CHP'nin en büyük çıkmazının kendi temel değerlerinden uzaklaşmış olmaya başlaması olduğunu söyleyerek, "Bu temel değerlerden uzaklaşmış olmaya başlamasından kastım CHP'nin kuruluş felsefesinden kopmaya başlamış olmasıdır. CHP, bir kitle partisi olarak kuruluş ayarlarına döndüğü zaman Türkiye'de tek başına iktidar olur, dostlarıyla değil tek başına iktidar olur. Zaten CHP'nin de tek başına iktidar olmayı kendisine hedef olarak koyması gerekir. Yani bana göre 'Dostlarımızla iktidara geleceğiz' lafı çok yanlış bir laf. Dostlarınızla iktidara gelip gelmemeyi 2 turlu seçimlerde seçimden sonra konuşmaya başlarsınız, ilk turdan sonra konuşmaya başlarsınız. Yoksa daha baştan böyle bir şeye girmek siyasi partinin temel mantığına aykırıdır. Çünkü siyasi partiler düşünce ve inançlarını hayata geçirebilmek için iktidara gelmeye çalışan organizasyonlardır. Siz, 'Ben dostlarımla iktidara geleceğim' dediğiniz zaman aslında 'Benim söylemlerim yetmiyor, ben başkalarıyla iktidara geleceğim' diyorsunuz; ondan dolayı bu yanlış bir söylem. Özellikle CHP gibi şu anda dünyanın en eski partilerinden biri olan bir parti için yanlış bir söylem" diye konuştu.

'CHP'DE HER ZAMAN BU TİP TARTIŞMALAR OLMUŞTUR'

Muharrem İnce'nin parti kuracağını açıklamasıyla ilgili olarak Mengü, "Siyasi parti kurmak bir anayasal hak. Bu herkes için söz konusu. Sayın Muharrem İnce de tercihini böyle kullanmış oldu. Ama CHP'den kitlesel kopuş olacağını düşünmüyorum. Çünkü CHP'liler içeride mücadele ederler. Çünkü biz biat kültüründen gelen bir parti değiliz. CHP'de her zaman kanatlar olmuştur. Her zaman bu tip tartışmalar olmuştur. Ama CHP’den kitlesel bir kopuş olacağını tahmin etmiyorum" diye konuştu.

'10 ARALIKÇILAR PARTİ İÇİNDE VAR'

Mengü, CHP içerisinde kendisine '10 Aralık Hareketi' diyen bir ekibin olduğuna dikkat çekerek şöyle dedi:

"CHP’de 10 Aralıkçı Hareket maalesef şu anda partiyi yönetenlerdir. İstifa eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi için söylenen 'Sarayın Adamı' lafını reddediyorum, kabul etmiyorum. Çelebi, bu memlekette en çok ızdırap çeken insanlardan bir tanesidir. Ergenekon davasında hapse girmiş bir insandır. Onun için ona 'Sarayın Adamı' yakıştırmasını şiddetle kınıyorum ve ayıplıyorum. Fakat Çelebi’ye yakışan söylediklerine baktığın zaman asıl CHP’den ayrılmadan mücadele etmesi gereken o idi. Ben onu; bazılarının hoşuna gitmeyecek ama CHP'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri olarak görüyorum. Onun için partiden ayrılmasını içime hiç sindiremiyorum. Ayrılmayıp parti içerisinde mücadele edecekti. 10 Aralıkçılar bugün parti içerisinde var. Hatta partinin 2’nci adamının da o gruptan olduğunu herkes söylüyor ve biliyor. Bunlarla bugün biz hiçbir yere varamayız. 'Parti kapatılsın, vakıf olsun' diyen insanlarla 'İktidara yürüyoruz' derseniz komik oluyor."

'OY VERENLER BU CHP'DEN RAHATSIZ'

Mengü, 10 Aralıkçıların partiyi yönettiğini savunarak, "CHP'ye oy veren milyonlarca insan bu CHP'den rahatsızdır, 10 Aralıkçı Hareketten rahatsızdır, CHP'nin Atatürk’ten uzaklaşmasından rahatsızdır ve Atatürk’ün felsefesinden uzaklaşmasından rahatsızdır. Çünkü Atatürkçülük; geçmişin bekçiliği değil geleceğin öncülüğüdür. O yapı maalesef geleceğin öncülüğünü yapamıyor. Çağı bile anlamadıklarını görüyorsunuz. Çağın öncülüğünü yapabilmek bağımsızlıktan geçer. Yani Amerika'dan, Biden'den Türkiye’de kurulacak iktidara yardım istememekten geçer. Biz bu iç sorunları kendimiz çözeriz" dedi.

'BİZ ANA MUHALEFETİ KAYBEDERİZ'

Mengü, Türkiye’de bir ana muhalefet sorunu olduğunu ifade ederek, "Kararsız oylar anormal bir artış gösteriyor. Bu kitlenin oylarının nereye kaçacağını bilemiyoruz. Bu CHP açısından şöyle bir tehlike ki; eğer bu kopuş daha çok AK Parti’ye oy veren bizim 'Merkez Sağ' dediğimiz kitleden ise bunların gideceği yer de o zaman İYİ Parti olur. İYİ Parti ana muhalefet olur. Biz ana muhalefeti kaybederiz. Eğer biz doğru söylemlerde bulunamazsak hala yanlış söylemlerde ısrar edersek insanlar siyasi tercihlerini var olan bir demokratik partiye yapacaklardır" diye konuştu.

(DHA)

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