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CHP'li Öztrak'tan kira fiyatları ile ilgili çarpıcı sözler! İl il sıraladı: "Korkunç"

08.08.2022 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kiralık konut fiyatlarındaki fahiş artışlarla ilgili tartışmalar sürerken CHP'den konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi. Sabit gelirliler için ev almanın artık hayal olduğunu söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, üniversite sınavına giren öğrencilere dikkat çekerek "Başka illere gidecek gençler ve aileleri şimdiden kara kara düşünmeye başlamışlar" dedi. Öztrak ayrıca "Öğrenci sayılarıyla öne çıkan illerimizde son 1 yıldaki kira artışları korkunç" diye konuştu

CHP'li Öztrak'tan kira fiyatları ile ilgili çarpıcı sözler! İl il sıraladı: "Korkunç"

Kira fiyatlarıyla ilgili eleştirilerini yönelten Öztrak, ayrıca KPSS sınavıyla ilgili de tepki gösterdi. Öztrak ayrıca Kovid-19 vakalarındaki artışa dikkat çekerken son günlerde gündem haline gelen, DP Milletvekili Engin Özyurt ile koruması Emrah Topal'ın canlı yayında gazeteci Latif Şimşek'i darp etmesine de değindi.

"MİLYONLARCA GENCİMİZİN HAYALLERİYLE OYNADILAR"

CHP'li Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, CHP meclis grubu olarak ÖSYM'deki sınav usulsüzlüklerinin araştırılması için Meclis'te 2009 yılından bu yana 20 önerge verdiklerini belirterek, "Zaman kimi haklı çıkardı? Elbette mutlu değiliz; ama bizi haklı çıkardı. Milyonlarca gencimizin hayalleriyle, umutlarıyla oynadılar. Milyonlarca ailenin emeğini çaldılar" dedi.

"SON 1 YILDAKİ KİRA ARTIŞLARI KORKUNÇ"

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Öztrak, kiraların fahiş artışına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Sabit gelirli için birkaç milyonu aşan fiyatlarla ev almak artık hayal ötesi. Kiralar almış başını gitmiş. TÜİK'e göre son 1 yılda kira artışı sadece yüzde 26,8. Vatandaşla alenen alay ediyorlar. TÜİK'in makyajlı rakamlarını bırakıp hayatın gerçeklerine baktığımızda kiralar son 1 yılda Adana'da yüzde 144, Bursa'da yüzde 149, Ankara'da yüzde 156, İstanbul'da yüzde 161, İzmir'de yüzde 164 artmış. Dahası da var. Üniversite öğrencilerinin üniversitelerle ilgili tercihleri sona erdi. Yakında da bunun sonuçları açıklanacak. Gençlerimiz gidecekleri üniversitelerden önce gidecekleri illerdeki barınma imkanlarına, kiralara bakıyor. Öğrenci sayılarıyla öne çıkan illerimizde son 1 yıldaki kira artışları korkunç. Eskişehir'de kiralar yüzde 162, Konya'da yüzde 173, Erzurum'da yüzde 130, Antalya'da yüzde 244 artmış. Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandığında bu kiraların nerelere gideceğini Allah bilir. Başka illere gidecek gençler ve aileleri şimdiden kara kara düşünmeye başlamışlar."

"VEFAT SAYILARI 20'YE KATLANDI"

Öztrak, Covid-19 vakalarında yeniden hızlı bir artış görüldüğünü belirterek, "Haftalık vefat sayıları haziran ortasında 17 iken temmuz sonunda 337'ye yükseldi. Sadece 5 haftada vefat sayıları 20'ye katlandı. Toplam vefat sayısında yüz bin sınırına dayandık. Ama hükumetten bu konuda tık yok. O yüzden görev yine vatandaşlarımıza düşüyor. Lütfen kişisel olarak tedbirlerimizi arttıralım. Maske, mesafe ve hijyene yeniden dikkat edelim" dedi.

Soruları da yanıtlayan Öztrak, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un canlı yayında gazeteci Latif Şimşek'e yönelik saldırısı ile ilgili soruya "CHP olarak bizim hiçbir şiddet olayını tasvip etmemiz mümkün değildir. Hele hele basın mensuplarına uygulanacak şiddeti hiç kabul edemeyiz" cevabını verdi.

(DHA)

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Faik Öztrak

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