HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. CHP'li Öztunç: Sosyal medyaya ilişkin düzenlemeyi hep birlikte yapalım

CHP'li Öztunç: Sosyal medyaya ilişkin düzenlemeyi hep birlikte yapalım

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.07.2020 14:52 | Son Güncelleme

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, "Sosyal medya mecralarını engellemek imkansızdır. Sosyal medya hayatımızın bir gerçeği. Bunu engellemek ve tamamen bitirmek yerine buna ilişkin düzenleme yapılmalıdır." dedi.

CHP'li Öztunç: Sosyal medyaya ilişkin düzenlemeyi hep birlikte yapalım

Öztunç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 27 yıl önce Sivas'ta büyük bir acı yaşandığını, Madımak Oteli'nde aydınlar, şairler, yazarların katledildiğini söyledi.

Sivas olaylarının sebeplerinin ve yaptıranların hala ortaya çıkmadığını kaydeden Öztunç, "15 Temmuz darbe girişimi Türkiye demokrasisine, tarihine nasıl karanlık bir leke ise Sivas katliamı da öyle karanlık bir lekedir. 15 Temmuz'un arkasında nasıl dış güçlerin olduğu belirtiliyorsa Sivas katliamının arkasında da onlar vardır." diye konuştu.

Öztunç, "Sivas katliamının tüm gizli kalmış noktalarının açığa çıkarılması, bunun için de Meclis Araştırması Komisyonu kurulması gerektiğini" belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'ın yeni doğan çocuğu ile ilgili sosyal medyadan yapılan paylaşımları şiddetle kınadığını dile getiren Öztunç, "Hiç kimse kimsenin ailesine, eşine çocuğuna hakaret edemez. Bunu şiddetle kınıyor, bunu yapanlardan hesap sorulması gerektiğini söylüyoruz." dedi.

Hemşehrisi Zeynep Şenpınar'ın Muğla'da katledilmesinin ardından, hakkında hakaret içerikli paylaşımda bulunan kişiye yönelik suç duyurusunda bulunulduğunu, İstanbul Cumhuriyet Savcılığının takipsizlik kararı verdiğini anlatan Öztunç, "Sayın Esra Albayrak ile ilgili dün resen soruşturma açıldı ve zanlılar gözaltına alındı ve tutuklandı. Doğrusu o idi. Kimse kimsenin ahlakına, namusuna laf edemez, hakaret edemez. Ama aynı şeyi Zeynep Şenpınar için de bekliyordum." diye konuştu.

Sosyal medya ile ilgili tartışmların hatırlatılmasının ardından değerlendirmesi sorulan Öztunç, "Sosyal medya mecralarını engellemek imkansızdır. Sosyal medya hayatımızın bir gerçeği. Bunu engellemek ve tamamen bitirmek yerine buna ilişkin düzenleme yapılmalıdır. Sosyal medyaya ilişkin bir düzenleme yapılacaksa hep birlikte yapalım. En çok rahatsız olan da biziz. Ben de milletvekili olarak, küfür yiyorum. Adam sahte bir hesap açıyor, ailemize, annemize, eşimize, çocuğumuza küfrediyor. Sosyal medyada kimseye küfredilmesin, bunun için de düzenleme yapılsın. Ama ben istedim oldu, hepsini kapattım ile olmaz." ifadelerini kullandı.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ronaldo'yla aşk yaşadığını söylemişti! Çırılçıplak... Ronaldo'yla aşk yaşadığını söylemişti! Çırılçıplak...
Kılıçdaroğlu'ndan Sivas Katliamı paylaşımıKılıçdaroğlu'ndan Sivas Katliamı paylaşımı
Resmi Gazete'de yayımlandı: 6 üniversiteye yeni rektör atandı!Resmi Gazete'de yayımlandı: 6 üniversiteye yeni rektör atandı!

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında söyledi: Yeni yasaklar gelebilir

Canlı yayında söyledi: Yeni yasaklar gelebilir

CNN Türk'te tansiyon yükseldi! Sosyal medya tartışması

CNN Türk'te tansiyon yükseldi! Sosyal medya tartışması

Olay doğum günü pozu! 'Çıta yine Everest'

Olay doğum günü pozu! 'Çıta yine Everest'

Arda Turan'ın yeni takımı belli oldu

Arda Turan'ın yeni takımı belli oldu

'Bu rakamlarla eylülde okulları açmayı unutun'

'Bu rakamlarla eylülde okulları açmayı unutun'

Mehmet Metiner’den canlı yayında büyük gaf!

Mehmet Metiner’den canlı yayında büyük gaf!

İlginizi Çekebilir

Ahmet Hakan'dan flaş Abdullah Gül iddiası

Ahmet Hakan'dan flaş Abdullah Gül iddiası

Demirtaş: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum

Demirtaş: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum

Soyer'den 'İzmir'e özgü bayrak ve para' açıklaması

Soyer'den 'İzmir'e özgü bayrak ve para' açıklaması

Saygı Öztürk'ten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt

Saygı Öztürk'ten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt

'En başarılı belediye başkanları' anketi! Listenin başındaki isim...

'En başarılı belediye başkanları' anketi! Listenin başındaki isim...

Diğer Haberler
AK Parti'li Turan'dan baro düzenlemesi açıklaması

AK Parti'li Turan'dan baro düzenlemesi açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu 'Yeni bir dönem başlıyor' diyerek duyurdu

Bakan Soylu 'Yeni bir dönem başlıyor' diyerek duyurdu

Kılıçdaroğlu'ndan Sivas Katliamı paylaşımı

Kılıçdaroğlu'ndan Sivas Katliamı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a kritik ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a kritik ziyaret

AK Partili Kurtulmuş'tan İstanbul Sözleşmesi çıkışı

AK Parti'den flaş 'İstanbul Sözleşmesi' çıkışı

Muharrem İnce CHP Kurultayı'nda aday olmayacak mı?

Muharrem İnce CHP Kurultayı'nda aday olmayacak mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.