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CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun TSK'ya yönelik sözlerine MSB'den tepki

09.09.2023 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun katıldığı bir canlı yayında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hakkında sözleri tepki çekmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatırken, Milli Savunma Bakanlığı da bir açıklama yaptı. MSB'nin açıklamasında "Mehmetçiğin tüm faaliyetleri uluslararası hukuka uygun, tüm dünyanın gözü önünde ve şeffaf bir şekilde icra edilmektedir. Bu iftiraları atanlar, bunlara alet olanlar en hafif tabiriyle gaflet ve delalet içindedirler" denildi.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun TSK'ya yönelik sözlerine MSB'den tepki

Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun katıldığı bir televizyon programındaki TSK ile ilgili sözlerine Milli Savunma Bakanlığı'ndan tepki geldi. MSB sosyal medya hesabından "Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik iftiralarla ilgili açıklama" başlığıyla bir paylaşım yaptı.

MSB'DEN TEPKİ

MSB'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
"Asil milletimizin bağrından çıkan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin huzur ve güvenliği ile bölgemizin, dünyanın ve tüm insanlığın barış ve istikrarına katkı sağlamak için tüm terör örgütlerine karşı büyük bir özveri ve fedakarlıkla mücadele etmektedir.

Mehmetçiğin tüm faaliyetleri uluslararası hukuka uygun, tüm dünyanın gözü önünde ve şeffaf bir şekilde icra edilmektedir.

Buna rağmen terör örgütlerinin insanlık dışı saldırılarına tepki koyamayanlar terör örgütünün farklı konulardaki alçakça yalanlarına sahiplenerek kahraman ordumuza iftira atmaya çalışmaktadırlar. Bu iftiraları atanlar, bunlara alet olanlar en hafif tabiriyle gaflet ve delalet içindedirler.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, tüm bu hezeyanlara ve kara propaganda çabalarına rağmen dün olduğu gibi bugün de terör örgütlerine karşı mücadelesini uluslararası hukuk ve milli, manevi, insani değerlerimiz çerçevesinde azim ve kararlılıkla sürdürmektedir, sürdürecektir."

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BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca; Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, katıldığı TV programındaki sözleri nedeniyle ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturmayla ilgili şu açıklama yapıldı:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca; Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, 08/09/2023 tarihinde bir TV kanalında yayınlanan programın canlı yayınına telefonla bağlanarak yapmış olduğu yorumlarından dolayı 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 301. Maddesinde düzenlenmiş olan “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama” ve “5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 216. Maddesinde düzenlenmiş olan “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” suçlarından soruşturma başlatılmıştır."

TANRIKULU'DAN İLK AÇIKLAMA

Sözlerinin ardından Tanrıkulu'dan da bir mesaj geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tanrıkulu, "Dünkü açıklamalarımdan sonra bazı dijital platformlarda hakkımda ağır eleştirinin ötesine varan açıklamalar yapan / yazan herkesle tek tek hukuk önünde hesaplaşacağım. Günü geldiğinde aman “Özür dilerim, ben yanlış yaptım, affedin” vb sözlerle lütfen karşıma gelmeyin" ifadelerini kaydetti.

SEZGİN TANRIKULU NE DEMİŞTİ?

Sezgin Tanrıkulu dün akşam katıldığı tv100 canlı yayınında "TSK'nın yaptığı her şey eleştiriden azade değil. Biz milletvekiliyiz, bunları sorgularız. 15 köylüyü helikopterden atan TSK değil mi? Biz eleştirel yaklaşırız. Soru sorarız, doğru olup olmadığını sorarız, TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız. 40 yılda her şeyi doğru yapsaydı Türkiye bu durumda olmazdı. AİHM kararı orada, 15 tane köylü, kim attı? Bu kadar köyü yaktı?" ifadelerini kullanmıştı.

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Milli Savunma Bakanlığı sezgin tanrıkulu

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