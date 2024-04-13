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CHP’li Tanju Özcan, Kur’an-ı Kerim’e el basıp yemin ederek görevine başladı

13.04.2024 19:39
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Bolu'da 2019 yılında yapılan mahalli idareler genel seçiminde belediye başkanı seçildikten sonra Kur’an-ı Kerim’i öperek göreve başlayan CHP’li Tanju Özcan, yeni döneminin ilk belediye meclis toplantısında da Kur’an-ı Kerim’e el basarak yemin etti.

CHP’li Tanju Özcan, Kur’an-ı Kerim’e el basıp yemin ederek görevine başladı

Bolu Belediye Başkanı CHP’li Tanju Özcan, mahalli idareler genel seçiminde ilk kez seçildiği 2019 yılında Kur’an-ı Kerim’i öpüp, yemin ederek göreve başladı. Başkan Özcan, 5 yıllık görev süresinin ardından 31 Mart’ta yapılan seçimlerde yeniden belediye başkanı seçildi. CHP’li Özcan, yeni döneminin ilk belediye meclis toplantısında Kur’an-ı Kerim’e el basıp yemin etti.

Meclis kürsüsüne çıkarak elini Kuran-ı Kerim’in üzerine koyan Özcan, “Kimseyi kayırmadan, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemeden yedirmeden, Bolu halkının parasını israf etmeden, ihaleleri şeffaf bir şekilde yapmak suretiyle belediyede şeffaflığı sağlamak üzere ve kurucu liderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden ayrılmadan, onun devrimlerine sahip çıkarak önümüzdeki 5 yılda Bolu’yu objektif bir şekilde yöneteceğime Allah’ım, namusum, vicdanım üzerine büyük Türk Milleti ve Bolu halkının önünde yemin ederim” diyerek yemin etti.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Tanju Özcan
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