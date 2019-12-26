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  4. CHP'li Tuncay Özkan 'Marmaray’ı Ecevit yaptı' dedi, sosyal medya karıştı

CHP'li Tuncay Özkan 'Marmaray’ı Ecevit yaptı' dedi, sosyal medya karıştı

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.12.2019 08:45 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, 12 Mart 2019’ta hizmete giren Marmaray’ı eski başbakanlardan Bülent Ecevit’in yaptığını savununca sosyal medyada olay oldu.

CHP'li Tuncay Özkan 'Marmaray’ı Ecevit yaptı' dedi, sosyal medya karıştı

CHP'li Tuncay Özkan kendisine ait Youtube kanalından yayınladığı, “Marmaray’ı Bülent Ecevit yaptı” başlıklı videoda 15 Şubat 2000 tarihli Resmi Gazete’deki kararı gösterdi.

“İstanbul Boğazı Tüpgeçit İnşaatı Projesi”ne ait bilgilerin yer aldığı kararda, dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile Başbakan Bülent Ecevit’in yanı sıra koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcısı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de imzasının bulunduğuna işaret etti.

Özkan, videoda özetle şu ifadelere yer verdi:

“Marmaray Projesi rahmetli başbakanımız Sayın Bülent Ecevit’e aittir. Bu, Resmi Gazete’nin ilanıdır, Bakanlar Kurulu ilanı. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Başbakan Bülent Ecevit ve bakanlar. Marmaray Projesi’ni rahmetli Bülent Ecevit yapmıştır. Buradan hareketle şunu söylemek istiyorum, son dönem eserlerden de bu ülkeye katkı sunan herkes için bizim gönlümüzdeki yeri sabittir.”

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Özkan’ın Twitter’dan yaptığı bu paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Pek çok sosyal medya kullanıcısı Özkan'a tepki gösterirken, bazıları da destek verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Tuncay Özkan CHP sosyal medya Bülent Ecevit

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