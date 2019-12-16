CHP'li vekil 'İşsizlik ve mutsuzluk' Oscar'ını Bakan Kasapoğlu'nun masasına bıraktı

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, TBMM Genel Kurulu'na katılarak konuşma yaptı. CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkeyi gençlere emanet ettiğini anımsatarak, Türkiye'de 207 tane üniversite bulunduğunu söyledi.

Bankoğlu, "Süpermarket açar gibi üniversite açarak ülkeyi getirdiğiniz hal belli. Gençler kendini mutsuz, umutsuz, daha da kötüsü baskı altında hissediyor. Sonuçsa beyin göçü. 2018'de yaklaşık 140 bin kişi yurt dışına göç etmiş ve çoğunluğu genç" dedi. Bankoğlu sözlerinin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun oturduğu sıraya "İşsizlik ve mutsuzluk Oscar'ı" olarak nitelendirdiği ödülü bıraktı.

