CHP'li yönetici açıkladı: Ailelerimizle de paylaştık, Kemal Bey'in takdirine bıraktığımız bir karar değil

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, basına kapalı yapılan CHP TBMM Grubunun ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

CHP tarihinde belki de ilk kez, kapalı bir grup toplantısının CHP Genel Başkanı'nın bilgisi dışında yapıldığını işaret eden Özkoç, üç grup başkanvekili olarak bir araya gelip, bazı değerlendirmelerde bulunduklarını ve bunu kendi aileleriyle paylaşıp, daha sonra kamuoyuna aktarmak istediklerini anlattı. Özkoç, aldıkları karardan, halen Kılıçdaroğlu'nun haberinin olmadığını ifade etti.

"İktidarın baskıcı, zulmedici davranışlarının sürdüğünü" savunan Özkoç, Kılıçdaroğlu'nun ezilenden, mazlumdan, masumdan yana tavrının sürdüğünü, hiç başını eğmediğini, baskılar karşında geri adım atmadığını, milletin hakkını gasp edenlere karşı mücadele verdiğini söyledi. Özkoç, Kılıçdaroğlu'nun, kendisi hakkında bugüne kadar ufacık bir şaibeye rastlanmadığı için dimdik bu mücadelenin önderliğini sürdürdüğünün altını çizdi.

Özkoç, iktidar mensuplarının, "Acaba bunu nasıl durdurabiliriz, önünü nasıl kesebiliriz, gerçekleri söylemesini nasıl engelleyebiliriz?" diyerek, Kılıçdaroğlu ile ilgili tazminat davaları açtığını öne sürdü. Özkoç, "Tazminat davalarında, bu tazminata karar vermeyen hakimleri, zaman zaman değiştirerek kendi istedikleri kararları çıkartıp, CHP Genel Başkanı'nı ekonomik olarak bir çıkmaz içerisine sokmaya çalışıyorlar. " dedi.