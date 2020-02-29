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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan İdlib saldırısıyla ilgili flaş açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.02.2020 14:08 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib saldırısıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "nanın bütün bunlar olurken tabi dün gün boyu sürekli liderlerle görüşmelerimiz oldu; ana muhalefetin başı hariç. O arama lütfunda bulunmadı, neymiş ben onu arayacakmışım. Ben seni niye arayayım ya?" sözlerine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Buradan bütün milletime söz veriyorum. Millet İttifakı'nın iktidarında şehitler tepesi boş kalacak." ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan İdlib saldırısıyla ilgili flaş açıklamalar

TBMM'deki grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

Daha şehitlerimiz toprağa verilmedi. Daha şehitlerimiz toprağa verilmeden Erdoğan'ın konuşması beni derinden yaraladı.

Daha cenazeler toprağa verilmeden bu nedir? Arkadaş benden ne istiyorsun sen. Şehitlerimiz var. Memlekete başsağlığı dileyelim.

'MİLLET İTTİFAKI'NDA ŞEHİT TEPESİ BOŞ KALACAK'

Buradan bütün milletime söz veriyorum. Millet İttifakı'nın iktidarında şehitler tepesi boş kalacak.

Yazık günah değil mi? Şimdi konuştuğumuz için çok üzgünüm. Bir başsağlığı dileyin.

Sanki olağan bir işmiş gibi, bu Meclis niye var? Bütün vatandaşlarımıza şunu söylemek isterim. Başımız sağolsun. Hiç kimsenin tırnağına zarar gelmesini istemiyoruz.

Tuzun koktuğu yerde ne söylenir.


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Anahtar Kelimeler:
CHP Kemal Kılıçdaroğlu İdlib şehit

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