CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan İdlib saldırısıyla ilgili flaş açıklamalar

TBMM'deki grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

Daha şehitlerimiz toprağa verilmedi. Daha şehitlerimiz toprağa verilmeden Erdoğan'ın konuşması beni derinden yaraladı.

Daha cenazeler toprağa verilmeden bu nedir? Arkadaş benden ne istiyorsun sen. Şehitlerimiz var. Memlekete başsağlığı dileyelim.

'MİLLET İTTİFAKI'NDA ŞEHİT TEPESİ BOŞ KALACAK'

Buradan bütün milletime söz veriyorum. Millet İttifakı'nın iktidarında şehitler tepesi boş kalacak.

Yazık günah değil mi? Şimdi konuştuğumuz için çok üzgünüm. Bir başsağlığı dileyin.

Sanki olağan bir işmiş gibi, bu Meclis niye var? Bütün vatandaşlarımıza şunu söylemek isterim. Başımız sağolsun. Hiç kimsenin tırnağına zarar gelmesini istemiyoruz.

Tuzun koktuğu yerde ne söylenir.



